На кражу тюменца толкнула неприязнь к работникам магазина

«Уже в отделе полиции № 6 было установлено, что задержанный, разбив входную дверь, проник в помещение магазина. Взяв продукты на сумму около 9 тысяч рублей и различную одежду — на 26 тысяч рублей, он попытался уйти. В момент задержания безработный тюменец по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что у него личная неприязнь к работникам данного магазина, поэтому именно в него он пошел за „добычей“ после того, как выпил дома», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.