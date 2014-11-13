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На кражу тюменца толкнула неприязнь к работникам магазина

13 ноября 2014, 17:46
В Тюмени задержали молодого человека, который обокрал торговый центр. Как оказалось, на преступление парня толкнула неприязнь к работникам магазина.
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Тюмень

В Тюмени задержали молодого человека, который обокрал торговый центр. Как оказалось, на преступление парня толкнула неприязнь к работникам магазина.

В среду утром на пульт дежурного вневедомственной охраны УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение о проникновении в торговый центр. Экипаж полиции выехал на место происшествия. Злоумышленник не успел далеко уйти от здания, в руках у него было много различных вещей. Увидев полицейских, молодой человек все бросил и попытался сбежать, однако правоохранители его задержали.

«Уже в отделе полиции № 6 было установлено, что задержанный, разбив входную дверь, проник в помещение магазина. Взяв продукты на сумму около 9 тысяч рублей и различную одежду — на 26 тысяч рублей, он попытался уйти. В момент задержания безработный тюменец по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что у него личная неприязнь к работникам данного магазина, поэтому именно в него он пошел за „добычей“ после того, как выпил дома», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

В отношении тюменца, которому через несколько дней исполнится 24 года, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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