Музыкант Андрей Микерин найден мертвым

Тюменский музыкант Андрей Микерин, известный в творческих кругах как Махакали, найден мертвым в лесу неподалеку от села Утешево. Следователи предполагают, что 43-летний мужчина покончил с собой.
Напомним, Андрей Микерин пошел в магазин утром 30 октября, но домой так и не вернулся. Музыканта искали как близкие люди, так и сотрудники полиции.
Сегодня появилась информация, что мужчина найден мертвым в лесу. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тело погибшего было обнаружено в лесополосе неподалеку от села Утешево.
По данному факту проводится проверка. У следователей нет оснований полагать, что замешан криминал: признаков насильственной смерти нет. По предварительной версии, музыкант совершил самоубийство — повесился. В следственном управлении отметили, что, по словам близких Андрея Микерина, он высказывал мысли о суициде.