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Музыкант Андрей Микерин найден мертвым

13 ноября 2014, 15:46
Тюменский музыкант Андрей Микерин, известный в творческих кругах как Махакали, найден мертвым в лесу неподалеку от села Утешево. Следователи предполагают, что 43-летний мужчина покончил с собой.
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Тюмень

Тюменский музыкант Андрей Микерин, известный в творческих кругах как Махакали, найден мертвым в лесу неподалеку от села Утешево. Следователи предполагают, что 43-летний мужчина покончил с собой.

Напомним, Андрей Микерин пошел в магазин утром 30 октября, но домой так и не вернулся. Музыканта искали как близкие люди, так и сотрудники полиции.

Сегодня появилась информация, что мужчина найден мертвым в лесу. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тело погибшего было обнаружено в лесополосе неподалеку от села Утешево.

По данному факту проводится проверка. У следователей нет оснований полагать, что замешан криминал: признаков насильственной смерти нет. По предварительной версии, музыкант совершил самоубийство — повесился. В следственном управлении отметили, что, по словам близких Андрея Микерина, он высказывал мысли о суициде.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Поиск людей#Таня#Происшествия
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