Музыкант Андрей Микерин найден мертвым

По данному факту проводится проверка. У следователей нет оснований полагать, что замешан криминал: признаков насильственной смерти нет. По предварительной версии, музыкант совершил самоубийство — повесился. В следственном управлении отметили, что, по словам близких Андрея Микерина, он высказывал мысли о суициде.