Две маленькие пассажирки получили травмы в ДТП

В поселке Туртас на ул. Ленина столкнулись ВАЗ-21099 и Ford. Водитель «Лады» со стажем за рулем год ехал слишком быстро, чтобы не столкнуться с впередиидущей машиной, вырулил на встречную полосу, где и произошло столкновение. 28-летний мужчина подвозил до детского сада женщину с детьми. При этом дети ехали без детских кресел, их мама не была пристегнута ремнем безопасности. Она пояснила, что села в машину к знакомому, который вызвался подвезти ее с детьми, при этом ремней безопасности в автомобиле она не обнаружила, возможно, они были срезаны. В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка «Лады», у малышки ушиб лба.