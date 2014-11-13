Две маленькие пассажирки получили травмы в ДТП

Две маленькие пассажирки пострадали 12 ноября в ДТП. Одна из девочек перевозилась без детского кресла, а отец второй был лишен водительских прав за пьяную езду.
8-летняя девочка пострадала вчера в дорожной аварии, случившейся в Ялуторовске. Девочка ехала на переднем сидении в автомобиле Kia Spectra, которым управлял ее отец. На перекрестке улиц Первомайской и Ишимской Kia столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140, оба автомобиля перевернулись. 35-летний водитель «Лады» нарушил очередность проезда. Его стаж за рулем 10 месяцев, за это время он 18 раз был привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
А папа девочки вообще не имел права садиться за руль, так как лишен его за пьяную езду. Девочка получила ушиб колена, перелом пальца на руке и сотрясение головного мозга. Водитель «Лады» получил ушиб затылка и ссадину плеча.
В поселке Туртас на ул. Ленина столкнулись ВАЗ-21099 и Ford. Водитель «Лады» со стажем за рулем год ехал слишком быстро, чтобы не столкнуться с впередиидущей машиной, вырулил на встречную полосу, где и произошло столкновение. 28-летний мужчина подвозил до детского сада женщину с детьми. При этом дети ехали без детских кресел, их мама не была пристегнута ремнем безопасности. Она пояснила, что села в машину к знакомому, который вызвался подвезти ее с детьми, при этом ремней безопасности в автомобиле она не обнаружила, возможно, они были срезаны. В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка «Лады», у малышки ушиб лба.
Всего за сутки в Тюменской области произошло семь дорожных аварий, в них получили травмы девять человек.