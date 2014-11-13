nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дорогу к Антипинскому НПЗ закроют на две ночи

13 ноября 2014, 13:01
Ночью с 13 на 14 ноября, а также с 17 на 18 ноября будет закрыто движение транспорта в поселке Антипино по улицам Ленинградской и Водников, а также на Старотобольском тракте на участке от поселка Антипино до 5 км тракта.

Ночью с 13 на 14 ноября, а также с 17 на 18 ноября будет закрыто движение транспорта в поселке Антипино по улицам Ленинградской и Водников, а также на Старотобольском тракте на участке от поселка Антипино до 5 км тракта.

Сегодня ночью на Антипинский НПЗ автопоезд длиной более 50 метров доставит специальное оборудование. Для безопасности перевозки его будут сопровождать инспекторы ДПС. В связи с этим с 23 до 5 часов утра 14 ноября, а также с 23 часов 17 ноября до 5 часов 18 ноября по маршруту следования автопоезда будут перекрыто автомобильное движение.

Предусмотрены пути объезда для автомобилей экстренных служб. В обеспечении беспрепятственного и безопасного провоза груза будут задействованы три наряда специализированного батальона ДПС, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой ограничить поездки в указанное время, а также не парковать транспорт вдоль проезжих частей улиц Ленинградской и Водников в поселке Антипино. Водителям транзитного транспорта, прибывающего на Антипинский НПЗ, не следует вставать для стоянки вдоль Старотобольского тракта.

#Новости#Автомобили#Антипинский НПЗ#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25