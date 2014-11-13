Дорогу к Антипинскому НПЗ закроют на две ночи

Сегодня ночью на Антипинский НПЗ автопоезд длиной более 50 метров доставит специальное оборудование. Для безопасности перевозки его будут сопровождать инспекторы ДПС. В связи с этим с 23 до 5 часов утра 14 ноября, а также с 23 часов 17 ноября до 5 часов 18 ноября по маршруту следования автопоезда будут перекрыто автомобильное движение.