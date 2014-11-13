Для пьющих людей создали мобильную социальную сеть

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на CNET, создатели приложения позиционируют свой проект как альтернативу Facebook и Instagram для алкоголиков. База данных приложения включает в себя информацию о 70 тысячах вин, пива и других алкогольных напитков.
SWIG позволяет пользователям подписываться на обновления своих друзей, барменов и сомелье, чтобы следить за тем, что они пьют. Кроме того, в приложении действует система пользовательских рейтингов.
«Facebook не заботится о том, чтобы вы нашли лучшую „Кровавую Мэри“ на Манхэттене, а мы заботимся», — отметил соучредитель соцсети Гари Раймонд (Harry Raymond).
Деньги на приложение SWIG команда разработчиков собрала через краудфандинговую платформу Kickstarter. При минимально необходимой сумме в 18 тысяч долларов им удалось получить от пользователей ресурса более 21 тысячи. Жертвователями проекта стали 219 человек.
Фото: cкриншот: swig.co