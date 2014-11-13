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Для пьющих людей создали мобильную социальную сеть

13 ноября 2014, 14:44
Для пьющих людей создали первую мобильную социальную сеть. Приложение SWIG доступно для пользователей iOS и Android.
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Тюмень

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на CNET, создатели приложения позиционируют свой проект как альтернативу Facebook и Instagram для алкоголиков. База данных приложения включает в себя информацию о 70 тысячах вин, пива и других алкогольных напитков.

SWIG позволяет пользователям подписываться на обновления своих друзей, барменов и сомелье, чтобы следить за тем, что они пьют. Кроме того, в приложении действует система пользовательских рейтингов.

«Facebook не заботится о том, чтобы вы нашли лучшую „Кровавую Мэри“ на Манхэттене, а мы заботимся», — отметил соучредитель соцсети Гари Раймонд (Harry Raymond).

Деньги на приложение SWIG команда разработчиков собрала через краудфандинговую платформу Kickstarter. При минимально необходимой сумме в 18 тысяч долларов им удалось получить от пользователей ресурса более 21 тысячи. Жертвователями проекта стали 219 человек.

Фото: cкриншот: swig.co

#Новости#Социальная сеть#Тюмень#Саша#Общество
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