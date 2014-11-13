«ДДТ» сыграет в Тюмени «неоправданно позитивный» альбом

Юрий Шевчук: «Новый альбом в основных песнях неоправданно позитивен. Но это правило: чем больше неразрешимых проблем ставит нам время, когда мы опять оказались над пропастью вопросов „что же будет с Родиной и с нами“, мудрее всего улыбнуться и показать фак всему мрачному и неживому. Новый альбом достаточно лиричен и светел. Конечно, не обошлось без пары песен гражданского содержания».