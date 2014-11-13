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«ДДТ» сыграет в Тюмени «неоправданно позитивный» альбом

13 ноября 2014, 15:25
Мастодонт отечественной рок-музыки группа «ДДТ» выступит в Тюмени в спорткомплексе «Центральном» 23 ноября. Музыканты сыграют нам программу «Прозрачный».
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Тюмень

Альбом «Прозрачный» группа ДДТ выпустила в мае 2014 года. Для тех, кто следит за творческой историей группы, не будет неожиданностью, что после очередной сложной, эмоционально тяжелой, концептуальной программы «Иначе», над которой долго и упорно работали музыканты, а потом долго и упорно играли в городах и весях, выползает из-под холодного метафизического ледника, что-то юное, зеленое, весеннее, прозрачное.

Юрий Шевчук: «Новый альбом в основных песнях неоправданно позитивен. Но это правило: чем больше неразрешимых проблем ставит нам время, когда мы опять оказались над пропастью вопросов „что же будет с Родиной и с нами“, мудрее всего улыбнуться и показать фак всему мрачному и неживому. Новый альбом достаточно лиричен и светел. Конечно, не обошлось без пары песен гражданского содержания».

Альбом «Прозрачный» вышел, когда причин надеяться на лучшее уже фактически не осталось, и представляет собой манифест бесконечной, неисчерпаемой любви к России. В него вошли 14 треков.

Кассы спорткомплекса: 463–468.

Зрителей на концерте в нашем городе ожидает невероятное световое и звуковое шоу, которое будет сопровождаться трансляцией на больших видеоэкранах. Убедиться в этом можно, посмотрев фоторепортаж с концерта Сергея Антипина http://antipin-foto.com/ddt-prozrachnyj.

Помимо песен с альбома «Прозрачный» будут исполнены любимые хиты группы ДДТ, такие как : «Ты не один», «Просвистела», «Родина» «Свобода» и др.

Билеты в продаже на сайте http://tyumen.kassy.ru/ и http://luckyticket.su/

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