В Тюмень привезли 80 тысяч икринок форели

Как сообщает Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО икринки привезены из Сочи и предназначены для рыборазводного предприятия «Пышма-96».
Живой груз и документы на него оказались в полном порядке, и Управление Россельхознадзора дало разрешение на прописку новоселов в нашем регионе.
Отметим, «Пышма-96» специализируется на индустриально-прудовом рыбоводстве. В прудах и закрытых бассейнах рыбоводческого хозяйства выращивается карп, осетр, стерлядь, тиляпия, толстолобик, белый амур. По словам генерального директора предприятия Юрия Водилова, современные технологии позволяют добывать до двух тонн рыбы с гектара.
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