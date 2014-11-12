В школах протестируют экзамен по китайскому языку

«В этом (учебном) году мы планируем в экспериментальном режиме провести экзамен по китайскому языку в девятых классах», — сказал он.
РГО предлагает включить географию в список обязательных предметов ГИА По словам Музаева, это станет подготовкой для введения китайского языка в перечень языков, по которым выпускники школ могут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Сдать китайский девятиклассники смогут в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА-9).
Отметим, ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. ЕГЭ по иностранному языку выпускники школ сдают по выбору, но с 2020 года его планируется ввести в число обязательных экзаменов. В настоящее время сдать ЕГЭ можно по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
Музаев напомнил, что в перспективе планируется расширить список языков, по которым будет приниматься ЕГЭ, в частности за счет китайского языка. Для этого в Рособрнадзоре создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой ЕГЭ по китайскому.
Замглавы Рособрнадзора добавил, что пока школьников, изучающих китайский язык, в России не очень много и проживают они в основном в регионах Дальнего Востока.
Фото: kgd.ru