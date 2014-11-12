В школах протестируют экзамен по китайскому языку

Отметим, ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. ЕГЭ по иностранному языку выпускники школ сдают по выбору, но с 2020 года его планируется ввести в число обязательных экзаменов. В настоящее время сдать ЕГЭ можно по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.