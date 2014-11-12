В 2015 году в Тюмени появится свой симфонический оркестр

«Мы не хотели трубить об этом, чтобы не получилось как раньше (были обещания о создании симфонического оркестра, но их так и не воплотили в жизнь — прим. ред.) Собирались пригласить вас сразу на концерт в начале сезона 2015 — 2016», — призналась Юлия Шакурская.