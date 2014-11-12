В 2015 году в Тюмени появится свой симфонический оркестр

В следующем году Тюменская филармония обзаведется собственным симфоническим оркестром. Об этом сегодня на круглом столе журналистам рассказали директор областного департамента культуры Юлия Шакурская и гендиректор «Тюменского концертно-театрального объединения» Михаил Бирман.
«Мы не хотели трубить об этом, чтобы не получилось как раньше (были обещания о создании симфонического оркестра, но их так и не воплотили в жизнь — прим. ред.) Собирались пригласить вас сразу на концерт в начале сезона 2015 — 2016», — призналась Юлия Шакурская.
Отбор музыкантов в Государственный филармонический оркестр Сибири — так он будет называться — будет строгим, отметил Михаил Бирман. В него попадут далеко не все участники коллективов Тюменской филармонии. Всего же в симфоническом оркестре будут играть 60 музыкантов.
«Надеюсь, что мы купим хорошие инструменты, оденем музыкантов с иголочки, — рассказал Михаил Бирман. — Это моя мечта — „поднять“ оркестр, сделать его известным в России. Имя руководителя оркестра пока не назову, он не из местных, но широко известен в музыкальных кругах, многие мне его рекомендовали».
Возможно, со временем состав оркестра будет расширяться — будут набирать новых музыкантов — и коллектив дорастет до статуса «Большого симфонического».