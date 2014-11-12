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Тюменские депутаты собираются принять поправки в закон об эвакуации машин

12 ноября 2014, 11:47
На очередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областные парламентарии обсудили закон о задержании транспортных средств. Народные избранники уже длительное время пытаются решить, до какого момента владелец автомобиля может избежать эвакуации авто.

Дебаты разгорелись при рассмотрении законопроекта О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов, а также возврата задержанных транспортных средств.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении на сентябрьском заседании областной думы. В ходе месяца шла доработка законопроекта на заседаниях рабочей группы. К законопроекту поступили поправки депутатов: Владимира Сысоева, Сергея Медведева, Владимира Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба фракции ЛДПР.

Суть предполагаемых изменений в законе — четко установить, в какой момент автовладелец может избежать эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Как пишет пресс-служба партии «Единая Россия», на данный момент существует три стадии, когда можно остановить эвакуацию своего автомобиля: до начала погрузки автомобиля на эвакуатор, после и если автомобиль погружен на транспортное средство, которое начинает движение. В зависимости от стадии осуществляется расчет платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств или же погрузку-разгрузку автомобиля.

Разработчиком законопроекта Владимиром Ульяновым была предложена поправка — считать началом перемещения транспортного средства — отрыв колес одной или более осей задержанного транспортного средства от земли при его погрузке на транспортное средство, осуществляющее перемещение.

Однако, вице-спикер областного парламента, руководитель депутатской фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил иной вариант, согласно которому началом перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку считается момент начала движения эвакуатора с погруженным на него автомобилем либо момент начала буксирования задержанного транспортного средства на жесткой сцепке.

По данному варианту, если автовладелец успел до момента движения эвакуатора, вернуться к своему автомобилю, то он получает машину на месте, и оплачивает только административный штраф за парковку в неположенном месте.

«Любой законопроект Тюменской области должен быть осмысленным и работать на благо жителей региона. Если человек нарушил правила парковки, то он должен нести ответственность за это. Но если автовладелец успел оплатить расходы, связанные с работой эвакуатора, и его автомобиль больше не препятствует дорожному движению, то у него должна быть возможность забрать свою машину до ее транспортировки на специализированную стоянку», — отметил депутат Тюменской областной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Романов.

В итоге длительных дебатов, члены комитета решили принять закон во втором чтении и доработать его к третьему чтению.

Фото: mgr.steelsite.ru

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