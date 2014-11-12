Тюменские депутаты собираются принять поправки в закон об эвакуации машин

Суть предполагаемых изменений в законе — четко установить, в какой момент автовладелец может избежать эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Как пишет пресс-служба партии «Единая Россия», на данный момент существует три стадии, когда можно остановить эвакуацию своего автомобиля: до начала погрузки автомобиля на эвакуатор, после и если автомобиль погружен на транспортное средство, которое начинает движение. В зависимости от стадии осуществляется расчет платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств или же погрузку-разгрузку автомобиля.