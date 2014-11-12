Тарифы на коммуналку в России могут вырасти на 10–15%

Многострадальный закон, призванный утвердить цивилизованную практику обращения с мусором, прошел первое чтение еще три года назад, однако, так и застрял в кулуарах. Недавно президент страны поручил депутатам в срочном порядке подготовить его ко второму чтению и принять до конца года.
Последняя версия проекта как раз и содержит пункт о включении оплаты за переработку мусора в платежки собственников квартир. По оценке сопредседателя Союза потребителей РФ Анатолия Голова, если предложения министерства пройдут второе чтение, общий рост услуг ЖКХ в среднем по России может составить от 10 до 15%.
Пока же в обязательную плату для жильцов входит только вывоз мусора. За переработку платят лишь в некоторых регионах России. Как пояснили «Известиям» в Минстрое, «расходы на обращение с отходами потребления будут выведены из состава платы за содержание и ремонт помещения и переведены в коммунальную услугу», то есть услуга станет общеобязательной.