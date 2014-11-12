Тарифы на коммуналку в России могут вырасти на 10–15%

Пока же в обязательную плату для жильцов входит только вывоз мусора. За переработку платят лишь в некоторых регионах России. Как пояснили «Известиям» в Минстрое, «расходы на обращение с отходами потребления будут выведены из состава платы за содержание и ремонт помещения и переведены в коммунальную услугу», то есть услуга станет общеобязательной.