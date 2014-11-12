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Тарифы на коммуналку в России могут вырасти на 10–15%

12 ноября 2014, 12:15
Коммунальные услуги в России могут увеличиться на 10–15% в следующем году за счет включения в них платы за переработку и размещение отходов в счет обязательных. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается в Госдуме, пишет газета «Известия».

Многострадальный закон, призванный утвердить цивилизованную практику обращения с мусором, прошел первое чтение еще три года назад, однако, так и застрял в кулуарах. Недавно президент страны поручил депутатам в срочном порядке подготовить его ко второму чтению и принять до конца года.

Последняя версия проекта как раз и содержит пункт о включении оплаты за переработку мусора в платежки собственников квартир. По оценке сопредседателя Союза потребителей РФ Анатолия Голова, если предложения министерства пройдут второе чтение, общий рост услуг ЖКХ в среднем по России может составить от 10 до 15%.

Пока же в обязательную плату для жильцов входит только вывоз мусора. За переработку платят лишь в некоторых регионах России. Как пояснили «Известиям» в Минстрое, «расходы на обращение с отходами потребления будут выведены из состава платы за содержание и ремонт помещения и переведены в коммунальную услугу», то есть услуга станет общеобязательной.

#Новости#Тарифы#Мусор#ЖКХ#Алексей#Общество
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