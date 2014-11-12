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Стоимость детского туризма снизится

12 ноября 2014, 12:25
Более двух миллионов российских детей смогут путешествовать по стране, причем не обязательно — вместе с родителями. И не обязательно, что мамам-папам это будет дорого стоить. В России будут создаваться условия для развития детского туризма.
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Тюмень

В начале декабря будет проведено первое заседание совета по развитию детского туризма, возглавит который вице-премьер Ольга Голодец. Постановление правительства о создании такого совета было на днях подписано премьер-министром.

Как пояснили «РГ» в аппарате Ольги Голодец, совет будет работать над тем, чтобы сделать нормативно-правовую базу более эффективной для развития детского туризма. Кроме того — над развитием новых направлений детского туризма.

Сейчас порядка полутора миллионов школьников ежегодно занимаются походным туризмом. Есть программа министерства культуры, в рамках которой 18 тысяч школьников из регионов страны посещают Москву, Санкт-Петербург, знакомятся с культурными и историческими объектами, музеями, выставками — и все это за счет бюджетных средств.

Однако в правительстве считают, что того недостаточно, и масштабы детских путешествий, которые не будут больно бить по карманам родителей, должны быть шире. Что для этого нужно сделать в первую очередь — совет определит на первом заседании.

Фото: sp63.ru

#Новости#Тюмень#Туризм#Саша#Общество
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