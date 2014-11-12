Стоимость детского туризма снизится

В начале декабря будет проведено первое заседание совета по развитию детского туризма, возглавит который вице-премьер Ольга Голодец. Постановление правительства о создании такого совета было на днях подписано премьер-министром.
Как пояснили «РГ» в аппарате Ольги Голодец, совет будет работать над тем, чтобы сделать нормативно-правовую базу более эффективной для развития детского туризма. Кроме того — над развитием новых направлений детского туризма.
Сейчас порядка полутора миллионов школьников ежегодно занимаются походным туризмом. Есть программа министерства культуры, в рамках которой 18 тысяч школьников из регионов страны посещают Москву, Санкт-Петербург, знакомятся с культурными и историческими объектами, музеями, выставками — и все это за счет бюджетных средств.
Однако в правительстве считают, что того недостаточно, и масштабы детских путешествий, которые не будут больно бить по карманам родителей, должны быть шире. Что для этого нужно сделать в первую очередь — совет определит на первом заседании.
Фото: sp63.ru