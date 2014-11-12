Штрафы за загрязнение воздуха могут вырасти в десятки раз

«Штраф должен быть не 200 тысяч рублей, а минимум 2 миллиона рублей. К сожалению, санкции, которые имеются на данный момент, неэффективны. А вообще после того, что произошло, стоит задуматься и о введении уголовной ответственности», — считает председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.
Отметим, тема повышения ответственности за экологический ущерб встала на повестку дня после выброса сероводорода в атмосферу Москвы, который произошел в понедельник. Об этом сообщает «РГ».
По словам координатора коллегии экологов Общественного совета Альберта Фахрутдинова, повышать ответственность за загрязнение окружающей среды и экологии необходимо. «На сегодняшний день не все предприятия учитывают допустимые нормы выброса вредных веществ в атмосферу. Естественно, все занижают свои показатели, и контролирующие органы это тоже понимают. Мы считаем, что у нас в Тюменской области, ситуация с охраной окружающей среды обстоит хуже, чем в среднем по России, и это подтверждают отчеты и официальные документы Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора, — комментирует ситуацию он. — У нас город вроде не промышленный, а воздух такой же грязный, как в Екатеринбурге и Челябинске. Дело в том, что все предприятия разбросаны по городу, а не упорядочены за его территорией».
Альберт Фахрутдинов вспоминает, что еще 15 лет назад был создан рейтинг двухсот особо опасных предприятий в Тюмени. Одно из первых мест в нем занимали ТЭЦ и «Водоканал». «Но их существование необходимо, они работают в интересах государства, и здесь надо разделять понятия. А вот завод Пластмасс, который не выдержал конкурентоспособность и закрылся, очень сильно вредил окружающей среде, — отмечает эколог. — Аккумуляторный завод также, безусловно, приносит вред, но в отличие от других предприятий, руководство делает достаточно много в отношении защиты окружающей среды. Они модернизируют производство, используют новые технологии, воздушные фильтры. Помимо этого, они создали предприятие по утилизации своей продукции, ее переработке, а это редкое явление. Примеров можно привести много и положительных, и отрицательных, но самый большой недостаток, это отсутствие целевой программы по защите окружающей среде в Тюменской области».
Фото: ecoprogress.pro