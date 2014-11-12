Штрафы за загрязнение воздуха могут вырасти в десятки раз

Альберт Фахрутдинов вспоминает, что еще 15 лет назад был создан рейтинг двухсот особо опасных предприятий в Тюмени. Одно из первых мест в нем занимали ТЭЦ и «Водоканал». «Но их существование необходимо, они работают в интересах государства, и здесь надо разделять понятия. А вот завод Пластмасс, который не выдержал конкурентоспособность и закрылся, очень сильно вредил окружающей среде, — отмечает эколог. — Аккумуляторный завод также, безусловно, приносит вред, но в отличие от других предприятий, руководство делает достаточно много в отношении защиты окружающей среды. Они модернизируют производство, используют новые технологии, воздушные фильтры. Помимо этого, они создали предприятие по утилизации своей продукции, ее переработке, а это редкое явление. Примеров можно привести много и положительных, и отрицательных, но самый большой недостаток, это отсутствие целевой программы по защите окружающей среде в Тюменской области».