Полиция ищет жертв серийного грабителя

В Тюмени задержан мужчина, который, по предположению полиции, ограбил не менее 15 человек. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жертв серийного преступника.
Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени и отдела полиции № 7 при проведении совместных мероприятий.
«В настоящее время установлено уже восемь женщин, пострадавших от рук злоумышленника. По найденным при проведении обыска вещам — сумкам, кредитным картам, телефонам, а также по его показаниям, предполагается, что общее количество жертв — не менее 15», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там рассказали, что мужчина специализировался на женских сумочках. Он сбивал потерпевших с ног, пинал их, забирал сумку и скрывался. Злоумышленник забирал все, что представляло для него интерес — деньги, сотовые телефоны, а сумки он обычно выбрасывал в районе гаражей, чтобы сложнее было найти. Жертвами грабителя становились женщины, которые возвращались домой в одиночку и не могли оказать сопротивления.
Ранее подозреваемый был дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы вышел в августе текущего года, а уже в октябре начал грабить. Как сообщил подозреваемый, на совершение каждого из преступлений его толкала ссора с сожительницей. Он мстил незнакомым женщинам за действия и слова любимой, правда, при этом забирал у своих жертв деньги и тратил на свои нужды.
Подозреваемый заключен под стражу на основании ст. 91 УПК РФ. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Следователи устанавливают личности потерпевших, которые пострадали от рук тюменца. Если у вас есть какая-либо информация, которая может заинтересовать полицию, просьба сообщить ее по телефонам 291–600 или 02.