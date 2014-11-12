Полиция ищет жертв серийного грабителя

Ранее подозреваемый был дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы вышел в августе текущего года, а уже в октябре начал грабить. Как сообщил подозреваемый, на совершение каждого из преступлений его толкала ссора с сожительницей. Он мстил незнакомым женщинам за действия и слова любимой, правда, при этом забирал у своих жертв деньги и тратил на свои нужды.