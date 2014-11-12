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На Широтной состоится «общественная приемная» ГИБДД

12 ноября 2014, 15:37
«Общественная приемная» руководства Госавтоинспекции состоится 13 ноября с 17.00 до 18.00 на перекрестке ул. Пермякова — Широтная в агитационном автобусе ГИБДД.

Встречу с гражданами проведут начальник ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Селюнин и командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев. Также на вопросы тюменцев будет отвечать начальник отдела безопасности дорожного движения департамента безопасности жизнедеятельности Администрации города Антон Иванькович.

Жители областного центра смогут задать вопросы на тему обеспечения безопасности дорожного движения, работы дорожно-патрульной службы ГИБДД, организации дорожного движения и усовершенствования улично-дорожной сети города, в том числе в районе общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюмени.

Проведение общественной приемной приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который традиционно проводится в третье воскресенье ноября.

#Новости#ПДД#Общественная приемная#Транспорт#Маша#Общество
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