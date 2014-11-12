На Широтной состоится «общественная приемная» ГИБДД

Встречу с гражданами проведут начальник ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Селюнин и командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев. Также на вопросы тюменцев будет отвечать начальник отдела безопасности дорожного движения департамента безопасности жизнедеятельности Администрации города Антон Иванькович.