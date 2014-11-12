Чтобы запугать продавца, разбойники угрожали 11-летней девочке

Ишимцы 23 и 24 лет решили совершить разбойное нападение на магазин «Смешанные товары», находящийся в поселке Никольский. Вечером 9 ноября молодые люди, надев на лица маски, вбежали в магазин. Один, угрожая продавщице расправой, потребовал у нее алкоголь и ряд других товаров. Второй схватил 11-летнюю девочку, которая также была в магазине, и, применяя насилие, прижал ее к стене. При этом, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, он ткнул ребенку в спину предмет, используемый в качестве оружия.