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Чтобы запугать продавца, разбойники угрожали 11-летней девочке

12 ноября 2014, 15:01
В Ишимском районе двое парней в масках напали на продуктовый магазин, угрожали расправой продавцу и использовали 11-летнюю девочку, чтобы еще больше запугать сотрудницу торговой точки.

Ишимцы 23 и 24 лет решили совершить разбойное нападение на магазин «Смешанные товары», находящийся в поселке Никольский. Вечером 9 ноября молодые люди, надев на лица маски, вбежали в магазин. Один, угрожая продавщице расправой, потребовал у нее алкоголь и ряд других товаров. Второй схватил 11-летнюю девочку, которая также была в магазине, и, применяя насилие, прижал ее к стене. При этом, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, он ткнул ребенку в спину предмет, используемый в качестве оружия.

Когда прилавок магазина был опустошен, разбойники скрылись с места происшествия.

В настоящее время парни задержаны. Они подозреваются по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Вскоре оба будут заключены под стражу.

#Новости#Разбой#Таня#Происшествия
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