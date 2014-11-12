Бухгалтеры мешают работать почти половине сотрудников

Такие данные приводит портал по поиску работы и подбору персонала HeadHunter. В ходе онлайн-опроса 1574 работников уральских компаний выяснилось, что больше всего жалоб на другие отделы поступает от PR-специалистов (70% из них страдают от некачественной или медлительной работы других отделов), специалистов сферы закупок (58%), юристов (56%).
На какой отдел в компаниях сотрудники жалуются чаще всего? Оказалось, что больше всего проблем, по мнению опрошенных, им приносит бухгалтерия. В зависимости от специализации, бухгалтерия мешает работе 30–50% сотрудников: PR (41%), закупки (46%), IT (43%), маркетинг (33%), продажи (28%), производство (27%), управление персоналом (33%), административный персонал (37%) и юристы (51%). Что касается самих бухгалтеров, то им сложнее всего работать с отделом продаж!
«Однако представителям департамента бухгалтерии не стоит расстраиваться раньше времени: полученные результаты могут быть связаны как с частотой взаимодействия (с бухгалтерией работают большинство подразделений в компаниях), так и, возможно, с тем фактом, многие сотрудники сфокусированы на своей работе и слабо представляют, чем же занимаются в других отделах. Возможно, работники уральских компаний просто не понимают коллег-бухгалтеров, а потому, не могут найти с ними общий язык и наладить работу», — комментирует Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 17 -31 октября 2014 года среди 1574 сотрудников уральских компаний, среди которых 363 — жители Тюменской области.
Фото: tipslife.ru