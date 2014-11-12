Бухгалтеры мешают работать почти половине сотрудников

«Однако представителям департамента бухгалтерии не стоит расстраиваться раньше времени: полученные результаты могут быть связаны как с частотой взаимодействия (с бухгалтерией работают большинство подразделений в компаниях), так и, возможно, с тем фактом, многие сотрудники сфокусированы на своей работе и слабо представляют, чем же занимаются в других отделах. Возможно, работники уральских компаний просто не понимают коллег-бухгалтеров, а потому, не могут найти с ними общий язык и наладить работу», — комментирует Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter.