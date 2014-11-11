nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владельцам «шумных» авто увеличат штраф до 5 тысяч рублей

11 ноября 2014, 18:00
В России могут резко увеличить штрафы за эксплуатацию транспортных средств, которые превышают нормы по уровню шума и вредным выбросам

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые коснутся всех транспортных средств. Сейчас штраф за несоответствие техрегламента о выбросах вредных веществ составляет 500 рублей. Депутаты предлагают увеличить его до 3 000 рублей. А за повторное нарушение — до 5 000.

«В органы власти крупных российских городов систематически поступают жалобы на шум в ночное время суток от мотоциклов и автомобилей. Эксплуатация гражданами транспортных средств, оборудованных глушителями, не отвечающими требованиям к уровню производимого шума, пагубно отражается на здоровье жителей городов», — поясняют авторы законопроекта, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, как утверждают парламентарии, в российских городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 55,1 миллиона человек, что составляет 53 процента городского населения страны.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25