Владельцам «шумных» авто увеличат штраф до 5 тысяч рублей

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые коснутся всех транспортных средств. Сейчас штраф за несоответствие техрегламента о выбросах вредных веществ составляет 500 рублей. Депутаты предлагают увеличить его до 3 000 рублей. А за повторное нарушение — до 5 000.
«В органы власти крупных российских городов систематически поступают жалобы на шум в ночное время суток от мотоциклов и автомобилей. Эксплуатация гражданами транспортных средств, оборудованных глушителями, не отвечающими требованиям к уровню производимого шума, пагубно отражается на здоровье жителей городов», — поясняют авторы законопроекта, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, как утверждают парламентарии, в российских городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 55,1 миллиона человек, что составляет 53 процента городского населения страны.