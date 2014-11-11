Владельцам «шумных» авто увеличат штраф до 5 тысяч рублей

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые коснутся всех транспортных средств. Сейчас штраф за несоответствие техрегламента о выбросах вредных веществ составляет 500 рублей. Депутаты предлагают увеличить его до 3 000 рублей. А за повторное нарушение — до 5 000.