УБРиР расширил линейку вкладов

С 10 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вывел на рынок сразу два новых депозитных продукта для физических лиц: вклад «Выгодный» с максимальной для дистанционных вкладов ставкой — 11,5% годовых (выплата процентов в конце срока — через 370 дней) и вклад «Мобильный VIP» со ставкой 10% годовых сроком на 7 месяцев (капитализация процентов — ежемесячно, возможно частичное снятие до неснижаемого остатка 1 млн. руб.)
Одновременно улучшены условия по другим вкладам УБРиР. Так, по вкладу «Накопительный» ставка повышена до 11% годовых в рублях и 5% годовых в валюте, а срок размещения сокращен с 540 до 370 дней.
Проценты на суммы вкладов «Удобный» и «Доходный» теперь начисляются каждые 30 дней (ранее — 100 дней), а ставки в валюте по ним увеличены до 4% годовых.
«Мы наблюдаем тенденцию к повышению ставок по вкладам на рынке и стремимся предложить своим клиентам максимально выгодные условия, — комментирует начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова. — Также на фоне повышенного спроса населения на валютные сбережения мы уделили особое внимание вкладам в долларах США и евро: повысили по ним ставки и сократили период начисления процентов».
В настоящее время уже более 400 тыс. клиентов разместили в УБРиР вклады, банк занимает 23-е место в России и 1-е в Свердловской области и на Урале по объему вкладов населения (по данным banki.ru на октябрь 2014 г.).
Оформить вклад в УБРиР можно в любом офисе банка, а также через заявку на сайте
Лицензия ЦБ РФ № 429 от 16.08.2012