УБРиР расширил линейку вкладов

С 10 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вывел на рынок сразу два новых депозитных продукта для физических лиц: вклад «Выгодный» с максимальной для дистанционных вкладов ставкой — 11,5% годовых (выплата процентов в конце срока — через 370 дней) и вклад «Мобильный VIP» со ставкой 10% годовых сроком на 7 месяцев (капитализация процентов — ежемесячно, возможно частичное снятие до неснижаемого остатка 1 млн. руб.)