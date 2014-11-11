Убивший косулю браконьер лишился денег и ружья

7 октября текущего года работники службы охраны животного мира проводили рейд с целью выявления браконьеров. В лесном массиве под поселком Лесной они увидели Зайцева, который незадолго до их приезда застрелил самку сибирской косули. Между тем, в октябре охота на косуль запрещена.