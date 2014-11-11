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Убивший косулю браконьер лишился денег и ружья

11 ноября 2014, 11:00
В Тюменской области осужден браконьер, убивший косулю. Житель села Абатское Сергей Зайцев признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).

В Тюменской области осужден браконьер, убивший косулю. Житель села Абатское Сергей Зайцев признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).

7 октября текущего года работники службы охраны животного мира проводили рейд с целью выявления браконьеров. В лесном массиве под поселком Лесной они увидели Зайцева, который незадолго до их приезда застрелил самку сибирской косули. Между тем, в октябре охота на косуль запрещена.

В результате действий браконьера природе был нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Зайцев полном объеме возместил причиненный ущерб. С учетом этого суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить орудие преступления — охотничье ружье «МЦ 21–12» 12 калибра.

#Новости#Тюменская область#Браконьеры#Охота#Таня#Происшествия
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