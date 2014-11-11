Тюменцы почтили павших в Первой Мировой войне

Во всем мире сегодня, 11 ноября, отмечают 96-ю годовщину окончания Первой Мировой войны. Тюмень не осталась в стороне от этого события. В центре города у храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялась торжественная церемония в память о погибших на фронтах первого в истории и одного из самых разрушительных глобальных конфликтов.