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Тюменцы почтили павших в Первой Мировой войне

11 ноября 2014, 17:00
Во всем мире сегодня, 11 ноября, отмечают 96-ю годовщину окончания Первой Мировой войны. Тюмень не осталась в стороне от этого события. В центре города у храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялась торжественная церемония в память о погибших на фронтах первого в истории и одного из самых разрушительных глобальных конфликтов.

В торжестве приняли участие кадеты классов патриотического воспитания, курсанты Тюменского Высшего военно-инженерного командного училища, а также представители городских общественных организаций. Участники возложили цветочную гирлянду, а также почтили память погибших минутой молчания и салютом.

Первая Мировая война разразилась 28 июля 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года подписанием в Версале перемирия между странами Антанты с Германией. В Российской империи эту войну называли Второй отечественной, в Советское время она получила наименование «империалистической». В конфликте погибли более 10 млн. солдат и 12 млн. гражданских. Еще 55 млн. человек получили ранения.

В Тюменской области данные о потерях хранятся в Ялуторовском архиве, в так называемом «Бюро учета потерь 1-й мировой войны 1914–1918 гг.». В этой картотеке хранятся данные о 7,7 млн. погибшими, ранеными и пропавшими без вести.

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