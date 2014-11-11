Тюменцы почтили павших в Первой Мировой войне

В торжестве приняли участие кадеты классов патриотического воспитания, курсанты Тюменского Высшего военно-инженерного командного училища, а также представители городских общественных организаций. Участники возложили цветочную гирлянду, а также почтили память погибших минутой молчания и салютом.
Первая Мировая война разразилась 28 июля 1914 года и закончилась 11 ноября 1918 года подписанием в Версале перемирия между странами Антанты с Германией. В Российской империи эту войну называли Второй отечественной, в Советское время она получила наименование «империалистической». В конфликте погибли более 10 млн. солдат и 12 млн. гражданских. Еще 55 млн. человек получили ранения.
В Тюменской области данные о потерях хранятся в Ялуторовском архиве, в так называемом «Бюро учета потерь 1-й мировой войны 1914–1918 гг.». В этой картотеке хранятся данные о 7,7 млн. погибшими, ранеными и пропавшими без вести.