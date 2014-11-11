Тюменьстат: зарплаты населения падают

Величина прожиточного минимума по Тюменской области без автономных округов рассчитана департаментом труда и занятости населения Тюменской области на основании потребительской корзины, установленной законом Тюменской области. На сегодняшний день она оценивается в 8 451 рубль.
Согласно информации Тюменьстата, величина среднедушевых денежных доходов населения в месяц составляет 25 318 рублей. Вместе с тем, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 33 232 рубля в месяц. Средний размер назначенных пенсий по старости составил 11 674 рубля.
Для сравнения, во втором квартале текущего года денежные доходы населения составляли 26 206 рублей, номинальная заработная плата также была больше — 34 893 рубля.
Фото: http://68news.ru