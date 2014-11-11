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Тюменьстат: зарплаты населения падают

11 ноября 2014, 11:43
Тюменьстат провел сравнение среднемесячных доходов населения Тюменской области с величиной прожиточного минимума за третий квартал 2014 года.
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Тюмень

Величина прожиточного минимума по Тюменской области без автономных округов рассчитана департаментом труда и занятости населения Тюменской области на основании потребительской корзины, установленной законом Тюменской области. На сегодняшний день она оценивается в 8 451 рубль.

Согласно информации Тюменьстата, величина среднедушевых денежных доходов населения в месяц составляет 25 318 рублей. Вместе с тем, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 33 232 рубля в месяц. Средний размер назначенных пенсий по старости составил 11 674 рубля.

Для сравнения, во втором квартале текущего года денежные доходы населения составляли 26 206 рублей, номинальная заработная плата также была больше — 34 893 рубля.

Фото: http://68news.ru

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