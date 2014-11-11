Наркокурьеры получали товар от поставщика чемоданами

К этому времени сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области уже располагали оперативной информацией о наркокурьерах. Когда 22 июля Прохоров и Потехин сделали две закладки, наркополицейские изъяли оставленные в них наркотики массой 5,6 граммов. А 24 июля у съемной квартиры были задержаны и сами курьеры. В ходе их досмотра и обыска съемной квартиры была изъята оставшаяся часть наркотических средств.