Наркокурьеры получали товар от поставщика чемоданами

В феврале текущего года двое приятелей, чтобы заработать денег, решили заняться раскладкой наркотиков по тайникам. Через интернет молодые люди вышли на наркодельца, внесли залог за наркотики и приступили к работе.
«Они забирали поставляемый „работодателем“ опасный товар из тайников, фасовали его и делали закладки. Зарплата зависела от количества сделанных закладок. Поначалу наркоделец передавал небольшие партии наркотиков на реализацию, но вскоре Потехин и Прохоров вошли в доверие и опасные вещества им стали передавать чемоданами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
В июле 2014 года наркодуэт в лесном массиве забрал очередной чемодан с синтетическими наркотиками общей массой около 4,5 килограммов и привез на съемную квартиру.
К этому времени сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области уже располагали оперативной информацией о наркокурьерах. Когда 22 июля Прохоров и Потехин сделали две закладки, наркополицейские изъяли оставленные в них наркотики массой 5,6 граммов. А 24 июля у съемной квартиры были задержаны и сами курьеры. В ходе их досмотра и обыска съемной квартиры была изъята оставшаяся часть наркотических средств.
25 июля Прохоров и Потехин по решению суда были заключены под стражу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.