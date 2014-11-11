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Наркокурьеры получали товар от поставщика чемоданами

11 ноября 2014, 16:11
Передано в суд уголовное дело в отношении двух молодых тюменцев, занимавшихся продажей наркотиков. 24-летних Антона Потехина и Антона Прохорова обвиняют по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и их аналогов, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).
Сюжет
Тюмень

В феврале текущего года двое приятелей, чтобы заработать денег, решили заняться раскладкой наркотиков по тайникам. Через интернет молодые люди вышли на наркодельца, внесли залог за наркотики и приступили к работе.

«Они забирали поставляемый „работодателем“ опасный товар из тайников, фасовали его и делали закладки. Зарплата зависела от количества сделанных закладок. Поначалу наркоделец передавал небольшие партии наркотиков на реализацию, но вскоре Потехин и Прохоров вошли в доверие и опасные вещества им стали передавать чемоданами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В июле 2014 года наркодуэт в лесном массиве забрал очередной чемодан с синтетическими наркотиками общей массой около 4,5 килограммов и привез на съемную квартиру.

К этому времени сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области уже располагали оперативной информацией о наркокурьерах. Когда 22 июля Прохоров и Потехин сделали две закладки, наркополицейские изъяли оставленные в них наркотики массой 5,6 граммов. А 24 июля у съемной квартиры были задержаны и сами курьеры. В ходе их досмотра и обыска съемной квартиры была изъята оставшаяся часть наркотических средств.

25 июля Прохоров и Потехин по решению суда были заключены под стражу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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