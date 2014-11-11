На слесаря упал груз весом 800 кг

«10 ноября на территории Ишимского машиностроительного завода проводились работы. 40-летний слесарь предприятия, управляя грузоподъемным краном-балкой, поднял деталь весом более 800 килограммов для ее дальнейшего перемещения по цеху. Однако груз сорвался и упал на потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.