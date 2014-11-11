На слесаря упал груз весом 800 кг

В Ишиме возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря местного машиностроительного завода — на него упал груз весом более 800 килограммов.
«10 ноября на территории Ишимского машиностроительного завода проводились работы. 40-летний слесарь предприятия, управляя грузоподъемным краном-балкой, поднял деталь весом более 800 килограммов для ее дальнейшего перемещения по цеху. Однако груз сорвался и упал на потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Ишимским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.