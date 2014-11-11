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Михаил Задорнов — на сцене Тюменской филармонии

11 ноября 2014, 17:17
Известный российский юморист, который любит шутить про американский менталитет, Михаил Задорнов 14 ноября выступит в Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

Выступления Задорнова, как правило, сопровождаются аншлагами и неусыпным контролем со стороны спецслужб. Однако шутки Задорнова от этого ничуть не страдают: чем сильнее к ним подогрет интерес, тем больше шанс быть услышанным.

А быть услышанным Задорнову помогают невыдуманные истории, любопытные ситуации и абсурд, доведенный в жизни до комизма.

Концерты Михаила Задорнова позволяют обывателю рассмотреть то, на что в повседневной жизни совсем не обращаешь внимание. Смотреть не столько вглубь, сколько учится видеть явное на поверхности — этим премудростям российский сатирик учит также и зрителей других стран.

Знак открытой ладони — постоянный атрибут сцены, где выступает Задорнов. Это символ глубокого доверия, полной ясности и гуманной политики автора.

Откройте для себя новые мысли, удивляйтесь и радуйтесь вместе с Михаилом Задорновым!

Стоимость билетов: 1000 — 3500 руб.

#Новости#Филармония#Тюмень#Юмор#Ирина#Культура
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