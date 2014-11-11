Михаил Задорнов — на сцене Тюменской филармонии

Концерты Михаила Задорнова позволяют обывателю рассмотреть то, на что в повседневной жизни совсем не обращаешь внимание. Смотреть не столько вглубь, сколько учится видеть явное на поверхности — этим премудростям российский сатирик учит также и зрителей других стран.