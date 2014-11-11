Интернет-провайдеров хотят обязать оплачивать пиратский контент

Согласно поручению, подготовить законопроекты к 5 декабря 2014 года должны Минкульт, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минюст совместно с другими заинтересованными организациями.
Концепция, текст которой есть в распоряжении «Ленты.ру», была подготовлена известным актером и кинорежиссером Никитой Михалковым и, по данным источника, совместно с рядом других деятелей культуры представлена президенту России Владимиру Путину в октябре текущего года.
Основной смысл концепции состоит в том, что предлагается законодательно ввести понятие так называемой «глобальной лицензии» на неограниченное использование произведений, размещенных в интернете. Любой пользователь сети интернет, заключая договор с оператором связи (интернет-провайдером) на услуги доступа к сети будет давать согласие на получение такой лицензии.
Лицензия будет распространяться на все произведения в интернете, авторы которых заключат договор с аккредитованной государством организацией по управлению правами. Деньги для выплаты вознаграждений авторам эта организация должна получать с операторов связи (интернет-провайдеров). Сумма отчислений будет зависеть от числа абонентов оператора.
По данным источника «Ленты.ру», Минкульт, звукозаписывающие и кинокомпании, а также организации правообладателей поддержали концепцию. Операторы связи и интернет-провайдеры свое мнение официально пока не представили.
Фото: reklama.rin.ru