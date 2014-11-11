Интернет-провайдеров хотят обязать оплачивать пиратский контент

Концепция, текст которой есть в распоряжении «Ленты.ру», была подготовлена известным актером и кинорежиссером Никитой Михалковым и, по данным источника, совместно с рядом других деятелей культуры представлена президенту России Владимиру Путину в октябре текущего года.