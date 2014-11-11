Художник из Нижневартовска покажет тюменцам «Шум»

Это новое имя для Тюмени, и, собственно, здесь он сам появился недавно. Максим Родионов — открытый, дерзкий, откровенный, и все это читается в его картинах.
Выставка называется «Шум», потому что мы живем в большом городе. Он окружает и оглушает нас — мы его слышим… А вот видим ли? Об этом размышляет художник в своих работах.
Он порадует зрителя своим взглядом на мир, сочными красками, концептуальным мышлением и новыми работами, вполне театральными, судя по его мировоззренческим высказываниям.
Максим Родионов: «…Сейчас мне более чем очевидна моя собственная позиция, и я нахожу образы для картин повсюду, стоит только оглянуться вокруг: дома, на улице, в телевизоре, в интернете, или это может быть какое-то дуновение ветра, слова, фильмы, книги, люди, музыка. Мое вдохновение — это окружающий меня мир. Все есть повод для творчества. Наверное мои картины — это своеобразное отражение меня, моего способа мысли, изнанка реальности.
Я рисую этот „свой“ мир так, как я его вижу и люблю…„Художник“ в моём понимании, несёт в себе вызов. Это противопоставление, не норма. Он несколько не похож на других, он делает принципиально что-то свое. „Художник“ не зависит от уровня доходов, популярности, правильности и морали. Мне очень повезло работать с большими мастерами, учиться у них, они не только помогли мне раскрыть и реализовать себя но и никогда не мешали собственному мнению… Я уверен, что художник — это не профессия, абсолютно — это образ мысли, обособленный образ мысли».