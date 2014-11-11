Художник из Нижневартовска покажет тюменцам «Шум»

Я рисую этот „свой“ мир так, как я его вижу и люблю…„Художник“ в моём понимании, несёт в себе вызов. Это противопоставление, не норма. Он несколько не похож на других, он делает принципиально что-то свое. „Художник“ не зависит от уровня доходов, популярности, правильности и морали. Мне очень повезло работать с большими мастерами, учиться у них, они не только помогли мне раскрыть и реализовать себя но и никогда не мешали собственному мнению… Я уверен, что художник — это не профессия, абсолютно — это образ мысли, обособленный образ мысли».