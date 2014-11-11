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Электронные медицинские карты появятся в поликлиниках в 2015 году

11 ноября 2014, 17:39
Тиражирование электронной медицинской карты в поликлиниках области планируется начать в 2015 году.
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Тюмень

Внедрение системы электронных карт пациента поможет оптимизировать работу с картами, сократить временные затраты, систематизировать информацию, облегчить доступ к данным, но при этом сделать их более защищенными от посторонних глаз.

Еще одно удобство, которое принес процесс информатизации, — распечатанный рецепт. Врач набирает его на компьютере в специальном шаблоне со штампом и выводит с помощью принтера.

Напомним, подготовительная работа по разработке функционала системы велась с августа текущего года в трех медучреждениях: Областной клинической больнице № 2 и городских поликлиниках № 7 и № 13.

«С 1 декабря мы запустим сервис электронных медицинских карт во всех блоках учреждения. Сами электронные карты будут храниться в регистратуре, а врач получит всю информацию о пациенте в режиме онлайн», — прокомментировали в пресс-службе ОКБ № 2. Бумажные аналоги карт не будут отменены, а останутся в качестве архивов, поэтому о возможной утере данных гражданам не стоит беспокоиться.

Кроме того, по прикрепленным на амбулаторные карты штрих-кодам будет отслеживаться движение документов внутри лечебного учреждения. За счет этого потеря медицинских карт в поликлинике значительно снизится.

Помимо этого, информационно-образовательный центр открыл дистанционный курс для обучения врачей работе с электронной медицинской картой. Как сообщает РИО-Центр, он уже размещен на ресурсе www.edu.admtyumen.ru в открытом доступе для медицинских сотрудников, которые могут заранее ознакомиться с нововведениями.

Дополнительное очное обучение будет проведено для 3 пилотных медицинских учреждений, которые уже в ноябре приступят к опытной эксплуатации: областная клиническая больница № 2, городские поликлиники № 7 и № 13.

Фото: svit24.net

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