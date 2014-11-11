Электронные медицинские карты появятся в поликлиниках в 2015 году

Внедрение системы электронных карт пациента поможет оптимизировать работу с картами, сократить временные затраты, систематизировать информацию, облегчить доступ к данным, но при этом сделать их более защищенными от посторонних глаз.
Еще одно удобство, которое принес процесс информатизации, — распечатанный рецепт. Врач набирает его на компьютере в специальном шаблоне со штампом и выводит с помощью принтера.
Напомним, подготовительная работа по разработке функционала системы велась с августа текущего года в трех медучреждениях: Областной клинической больнице № 2 и городских поликлиниках № 7 и № 13.
«С 1 декабря мы запустим сервис электронных медицинских карт во всех блоках учреждения. Сами электронные карты будут храниться в регистратуре, а врач получит всю информацию о пациенте в режиме онлайн», — прокомментировали в пресс-службе ОКБ № 2. Бумажные аналоги карт не будут отменены, а останутся в качестве архивов, поэтому о возможной утере данных гражданам не стоит беспокоиться.
Кроме того, по прикрепленным на амбулаторные карты штрих-кодам будет отслеживаться движение документов внутри лечебного учреждения. За счет этого потеря медицинских карт в поликлинике значительно снизится.
Помимо этого, информационно-образовательный центр открыл дистанционный курс для обучения врачей работе с электронной медицинской картой. Как сообщает РИО-Центр, он уже размещен на ресурсе www.edu.admtyumen.ru в открытом доступе для медицинских сотрудников, которые могут заранее ознакомиться с нововведениями.
Дополнительное очное обучение будет проведено для 3 пилотных медицинских учреждений, которые уже в ноябре приступят к опытной эксплуатации: областная клиническая больница № 2, городские поликлиники № 7 и № 13.
Фото: svit24.net