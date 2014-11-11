Электронные медицинские карты появятся в поликлиниках в 2015 году

«С 1 декабря мы запустим сервис электронных медицинских карт во всех блоках учреждения. Сами электронные карты будут храниться в регистратуре, а врач получит всю информацию о пациенте в режиме онлайн», — прокомментировали в пресс-службе ОКБ № 2. Бумажные аналоги карт не будут отменены, а останутся в качестве архивов, поэтому о возможной утере данных гражданам не стоит беспокоиться.