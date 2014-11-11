Эксперты поставили Владимира Якушева первым в рейтинге губернаторов

Согласно полученным данным в октябре Владимир Якушев потеснил в лидерстве по сравнению с августом губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. На третьем месте расположился президент Татарстана Рустам Минниханов. Четвертую позицию занял глава Белгородской области Евгений Савченко, пятерку лидеров замкнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
При составлении рейтинга эксперты ЦИК «Рейтинг» опирались на материалы открытых источников и инсайдерскую информацию, однако, главное внимание было уделено мнению региональных и федеральных экспертов в области политологии.
Основной массив информации по большинству субъектов федерации был собран в период с сентября по октябрь.