«Детка»: Кира Найтли впала в детство

Существуют фильмы, от которых совершенно ничего не ждешь. Уже глядя на постер такого продукта кинематографа можно понять, что не будет закрученного сюжета, гениальных режиссерских ходов, сцен, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь, неожиданного финала, способного заставить зрителя рукоплескать стоя.
А еще живет и не горюет такая известная актриса, как Кира Найтли. В свое время голливудская красотка номинировалась на премию «Оскар» за роль в «Гордости и предубеждении», сыграла в трех частях популярных «Пиратов Карибского моря»… но очень многим запомнилась лишь потрясающим сходством с более именитой Натали Портман (которая своего Оскара за «Черного лебедя» все-таки получила) и абсолютным отсутствием груди.
Помимо этого Найтли умудрилась отметиться крайне неудачным перевоплощением в Анну Каренину, которое актриса продемонстрировала в относительно недавней голливудской экранизации романа Льва Толстого. А теперь соединим детали пазла воедино: перед нами афиша фильма под названием «Детка» с высокоинтеллектуальным слоганом «Я девочка и не хочу ничего решать!», а главную роль в нем играет как раз Кира Найтли.
Для этого предприимчивая Меган решает наврать жениху о том, что уезжает на неделю на психологический тренинг, а самой начать тусоваться с малолетками, покупая им пиво, выбирая своим новым подругам платья на выпускной, посещая вечеринки «для тех, кто еще не учится в колледже» и все дальше впадать в детство.
Пожалуй, многие могут согласиться с тем, что выглядит это все не очень интригующе. По крайне мере так подумали зрители в США и Европе, практически проигнорировав его выход на киноэкраны. Чего же лишили себя западные ценители поп-корна?
Безумно интересно наблюдать, как патологически стройная красотка играет самую простую женщину, столкнувшуюся с кризисом среднего возраста, когда тебе уже не двадцать, но еще не тридцать, пить пиво в сквере уже не солидно, а обзаводиться детьми еще не хочется.
Молодая женщина Меган (Кира Найтли) неожиданно получает предложение руки и сердца от своего бойфренда, с которым начала встречаться еще в старших классах школы. Казалось бы, надо радоваться — все подруги уже замужем, некоторые начинают обзаводиться детьми, настал и черед Меган. Но нет, девушка чувствует, что не готова так резко переходить на новый этап жизни, и жаждет понять, что же ей необходимо сделать, чтобы обрести гармонию с собой. Для этого предприимчивая Меган решает наврать жениху о том, что уезжает на неделю на психологический тренинг, а самой начать тусоваться с малолетками, покупая им пиво, выбирая своим новым подругам платья на выпускной, посещая вечеринки «для тех, кто еще не учится в колледже» и все дальше впадать в детство. Вот только поможет ли такая смена обстановки подольше задержаться в юном возрасте и убежать от проблем?
Что касается фильма в целом, то он может понравиться тем, кто не любит пошлых шуток (в «Детке» их нет), для кого кино должно быть в первую очередь добрым, а уже потом смешным, умным или красивым.
На удивление, с первого взгляда ничем не примечательную ленту буквально спасает не самая гениальная актриса Найтли. Во-первых, безумно интересно наблюдать, как патологически стройная красотка играет самую простую женщину, столкнувшуюся с кризисом среднего возраста, когда тебе уже не двадцать, но еще не тридцать, пить пиво в сквере уже не солидно, а обзаводиться детьми еще не хочется. Перед нами не светская дама, не женщина с тяжелой судьбой, а самая обычная американка Меган, которая решает бороться с обыденной проблемой не самым простым методом.
Кроме того, в отличие от множества других ролей актрисы, в этой картине она и выглядит как самая обычная девушка, которая не должна каждую секунду представать в образе роковой красотки, которую будто бы через мгновение сфотографируют на обложку журнала Cosmopolitan. Порой можно забыть, что перед нами мисс Найтли и поверить, что это действительно бедняга Меган, которую очень достал ее занудный жених.
Что касается фильма в целом, то он может понравиться тем, кто не любит пошлых шуток (в «Детке» их нет), для кого кино должно быть в первую очередь добрым, а уже потом смешным, умным или красивым. Как уже было сказано в самом начале, ничего особого ждать от него не приходится, но надо ли от каждого фильма ожидать эффекта разрывающейся бомбы? Но, несмотря на казалось бы абсолютную универсальность (фильм может прийтись по вкусу нетребовательным людям любого возраста, пола и рода деятельности), настоятельно не рекомендуем смотреть эту картину тем, в ком живет дух феминизма и мысль о равноправии полов.
На протяжении всего фильма весь женский пол предстает перед нами, как нечто совсем неразумное, не умеющее и не желающее принимать серьезные решения. Впрочем, вряд ли фильм с таким названием и слоганом может заинтересовать кого-то из тех, кто жаждет скорейшего заката сексизма.