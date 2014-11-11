«Детка»: Кира Найтли впала в детство

Молодая женщина Меган (Кира Найтли) неожиданно получает предложение руки и сердца от своего бойфренда, с которым начала встречаться еще в старших классах школы. Казалось бы, надо радоваться — все подруги уже замужем, некоторые начинают обзаводиться детьми, настал и черед Меган. Но нет, девушка чувствует, что не готова так резко переходить на новый этап жизни, и жаждет понять, что же ей необходимо сделать, чтобы обрести гармонию с собой. Для этого предприимчивая Меган решает наврать жениху о том, что уезжает на неделю на психологический тренинг, а самой начать тусоваться с малолетками, покупая им пиво, выбирая своим новым подругам платья на выпускной, посещая вечеринки «для тех, кто еще не учится в колледже» и все дальше впадать в детство. Вот только поможет ли такая смена обстановки подольше задержаться в юном возрасте и убежать от проблем?