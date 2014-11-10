Житель Каменки поехал в соседнюю деревню и не вернулся

В Тюменской области полиция в настоящее время разыскивает нескольких мужчин, которые пропали без вести. Среди них — житель Каменки Григорий Квашнин. Родственники не видели его уже больше трех недель.
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru сестра пропавшего мужчины Валентина, 17 октября Григорий и его приятель поехали из Каменки в деревню Речкино вместе с сотрудником МЧС, которого вызвали на тушение пожара. Пожарный высадил мужчин на мосту. Григорий остался там, а его друг пошел в сторону, где произошел пожар, чтобы узнать, смогут ли они вернуться домой на той же машине. Когда он пришел обратно, Квашнина на месте не было.
Эту историю приятель пропавшего рассказал лишь спустя несколько дней, когда родственники Григория Квашнина забили тревогу и начали выяснять, с кем общался мужчина.
Заявление о безвестном исчезновении мужчины подано в МО МВД России «Тюменский», однако родственники не прекращают самостоятельных поисков. По словам Валентины, они каждые выходные объезжают район вблизи деревни Речкино, проверяют обочины, закоулки, берега водоемов. Однако результатов поиски не принесли.
На вид Григорию Квашнину 35–40 лет, он невысокого роста — около 155 см. Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, темные джинсы и кроссовки. Из особых примет — порванное правое ухо.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-922-269-16-12 (Валентина) или 8-904-875-38-08 (Алена).
Отметим, что Григорий Квашнин — не единственный мужчина, пропавший без вести за последний месяц. Так, Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области разместило в социальной сети информацию о поиске 36-летнего Владимира Петрова, который ушел из дома 18 октября и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост около 152 см, славянской внешности, волосы короткие, темно русого цвета. Был одет в черные брюки, черные кожаные ботинки, кепку с козырьком из кожи, черную кожаную куртку. Особые приметы: шрам на верхней губе около 50 мм, на голове с правой стороны шрам в виде полоски длиной около 60 мм, на животе шрам после операции.
А в Ишиме 1 ноября пропал 60-летний Борис Латынцев. Его приметы: рост около 180 см, телосложение средней полноты, лицо бледное, глаза карие, волосы седые, коротко стрижен. Был одет черную шапку-ушанку из меха зайца, тканевую куртку темного цвета с небольшим меховым воротником, черно-серый свитер, черные трико, черные бурки.
Если у вас есть информации о местонахождении Владимира Петрова или Бориса Латынцева, просьба сообщить ее по телефонам (3452) 793–525, 793–227, 793–023 или 02.
Кроме того, в Тюмени продолжаются поиски музыканта Андрея Микерина, который пошел в магазин утром 30 октября и до сих пор не вернулся.