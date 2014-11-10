Житель Каменки поехал в соседнюю деревню и не вернулся

Отметим, что Григорий Квашнин — не единственный мужчина, пропавший без вести за последний месяц. Так, Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области разместило в социальной сети информацию о поиске 36-летнего Владимира Петрова, который ушел из дома 18 октября и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост около 152 см, славянской внешности, волосы короткие, темно русого цвета. Был одет в черные брюки, черные кожаные ботинки, кепку с козырьком из кожи, черную кожаную куртку. Особые приметы: шрам на верхней губе около 50 мм, на голове с правой стороны шрам в виде полоски длиной около 60 мм, на животе шрам после операции.