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За оборот поддельных лекарств предлагают ввести уголовную ответственность

10 ноября 2014, 11:20
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за производство, изготовление и сбыт фальсифицированных лекарств. Его автором является член Совета Федерации Антон Беляков.
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Тюмень

Как рассказал Беляков «Интерфаксу», документ предусматривает уголовную ответственность за оборот поддельных медикаментов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

«Если речь идет о том, что фальсифицированные лекарства привели к смерти двух и более лиц, тогда до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона. Для тех, кто перевозит и сбывает фальсификаты, а производители, причинившие тяжкий вред здоровью и приведшие к смерти одного и более человек, не смогут рассчитывать только на денежный штраф или ограничение свободы, им будет назначаться реальный тюремный срок плюс штраф 500 тысяч рублей», — рассказал сенатор.

Кроме того, по его словам, к ответственности будут привлекаться лица, которые изготавливают поддельные документы или фальсифицируют документы на приобретение лекарств и медицинских изделий. Об этом пишет «Лента. Ру».

В настоящее время лица, производящие и сбывающие фальсифицирующие лекарства, несут ответственность только за то, что эти товары не отвечают требованиям безопасности, пояснил Беляков.

Он привел пример других стран, где подобные преступления караются гораздо более сурово. Так, в Турции за фальсифицированные лекарства грозит срок от 30 до 50 лет, в Индии — пожизненное заключение. Во Франции данное нарушение карается лишением свободы сроком до пяти лет и штрафом в размере от 400 до 500 тысяч евро.

Ранее аналогичный законопроект вносили члены фракции «Единой России» под руководством главы комитета по безопасности Ириной Яровой.

Фото: ladyclub-online.ru

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