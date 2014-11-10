За оборот поддельных лекарств предлагают ввести уголовную ответственность

«Если речь идет о том, что фальсифицированные лекарства привели к смерти двух и более лиц, тогда до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона. Для тех, кто перевозит и сбывает фальсификаты, а производители, причинившие тяжкий вред здоровью и приведшие к смерти одного и более человек, не смогут рассчитывать только на денежный штраф или ограничение свободы, им будет назначаться реальный тюремный срок плюс штраф 500 тысяч рублей», — рассказал сенатор.