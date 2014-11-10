Встречай Новый год с NashGorod.ru: игры, тесты, подарки

Для этого мы запустили спецпроект «Новый год с NashGorod.ru». Кликая по ссылкам на странице, проходя тесты и участвуя в конкурсах, вы зарабатываете баллы, в обмен на которые мы будем вручать подарки. Более подробные условия участия — на странице спецпроекта.