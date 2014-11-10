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Встречай Новый год с NashGorod.ru: игры, тесты, подарки

10 ноября 2014, 12:58
Что помогает нам прожить унылые зимние месяцы в более-менее бодром состоянии? Сначала ожидание Нового года, потом праздничная суета, елки, подарки, корпоративы, а потом — заслуженные каникулы. NashGorod.ru предлагает заряжаться новогодним настроением уже сейчас.

Для этого мы запустили спецпроект «Новый год с NashGorod.ru». Кликая по ссылкам на странице, проходя тесты и участвуя в конкурсах, вы зарабатываете баллы, в обмен на которые мы будем вручать подарки. Более подробные условия участия — на странице спецпроекта.

Заходите в раздел «Новый год 2015 в Тюмени» и:

— пройдите тест в картинках и выясните, где вам лучше отмечать Новый год;

— узнайте, какую программу приготовили тюменские рестораны на корпоративы;

— поучаствуйте в конкурсе карнавальных костюмов;

— выберите, на какой концерт, спектакль или утренник сходить с детьми;

— определитесь, в какой стране вы проведете новогодние каникулы;

— прочитайте новогодние новости;

— почерпните идеи подарков для близких.

Готовятся рубрики «Новогодний калькулятор» — вы сможете рассчитать стоимость праздничного стола; «Новогодний образ» — мы предложим несколько идей по новогоднему наряду и макияжу, «Рецепты» — сотрудники редакции приготовят несколько тематических блюд, а вы выберете лучшее. И это еще не все.

Не знаете, как найти спецпроект «Новый год 2015 в Тюмени»? Кликайте по баннеру на главной странице сайта.

Спонсоры новогоднего спецпроекта NashGorod.ru:

#Новости#Новый год#Тюмень#Ирина#Общество
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