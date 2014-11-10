Встречай Новый год с NashGorod.ru: игры, тесты, подарки

Для этого мы запустили спецпроект «Новый год с NashGorod.ru». Кликая по ссылкам на странице, проходя тесты и участвуя в конкурсах, вы зарабатываете баллы, в обмен на которые мы будем вручать подарки. Более подробные условия участия — на странице спецпроекта.
Заходите в раздел «Новый год 2015 в Тюмени» и:
— пройдите тест в картинках и выясните, где вам лучше отмечать Новый год;
— узнайте, какую программу приготовили тюменские рестораны на корпоративы;
— поучаствуйте в конкурсе карнавальных костюмов;
— выберите, на какой концерт, спектакль или утренник сходить с детьми;
— определитесь, в какой стране вы проведете новогодние каникулы;
— прочитайте новогодние новости;
— почерпните идеи подарков для близких.
Готовятся рубрики «Новогодний калькулятор» — вы сможете рассчитать стоимость праздничного стола; «Новогодний образ» — мы предложим несколько идей по новогоднему наряду и макияжу, «Рецепты» — сотрудники редакции приготовят несколько тематических блюд, а вы выберете лучшее. И это еще не все.
Не знаете, как найти спецпроект «Новый год 2015 в Тюмени»? Кликайте по баннеру на главной странице сайта.