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В Тюмени стартует Всероссийская олимпиада школьников

10 ноября 2014, 14:33
Тюменские школьники вышли на муниципальный уровень Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. Олимпиада стартует 11 ноября.
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Тюмень

Ежегодно участниками Олимпиады в нашем городе становятся более 40 000 учеников 5-11-х классов. В этом году школьники выполнили олимпиадные задания по 22 дисциплинам. Впервые учащиеся 9-11-х классов участвовали в Олимпиаде по астрономии. Победителями и призерами школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга по каждому образовательному предмету стали свыше 5 500 человек.

Всероссийская олимпиада школьников — это событие государственной важности, что неоднократно подчеркивалось ведущими экспертами в области образования. Олимпиадное движение занимает важное место в развитии одаренных детей.

Ежегодно победители и призеры Олимпиад различных уровней в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени» имеют возможность участвовать в экскурсионно-познавательных поездках, организованных в разные города нашей страны, а также дополнительно обучаться в многопрофильной школе, где с ребятами занимаются лучшие педагоги.

Победители и призеры муниципального тура будут представлять город Тюмень на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в январе 2015 года, сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени.

Фото: http://news.rambler.ru

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