В Тюмени стартует Всероссийская олимпиада школьников

Ежегодно участниками Олимпиады в нашем городе становятся более 40 000 учеников 5-11-х классов. В этом году школьники выполнили олимпиадные задания по 22 дисциплинам. Впервые учащиеся 9-11-х классов участвовали в Олимпиаде по астрономии. Победителями и призерами школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга по каждому образовательному предмету стали свыше 5 500 человек.