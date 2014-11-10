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В «Рощино» после ремонта открылась вторая взлетно-посадочная полоса

10 ноября 2014, 15:55
В тюменском аэропорту «Рощино» после капитального ремонта запущена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса.
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Тюмень

В тюменском аэропорту «Рощино» после капитального ремонта запущена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта несколько месяцев: в рамках ремонта был снят верхний асфальтобетонный слой, уложены новые слои, были проведены разрезка температурных швов и их заполнение аэродромной мастикой. Работы по проекту петербургских специалистов из ОАО «Ленаэропроект» выполнялись сотрудниками ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» под контролем аэродромной службы аэропорта «Рощино».

«Произведенная реконструкция взлетно-посадочной полосы будет способствовать расширению возможностей аэродромного комплекса „Рощино“, а именно позволит принимать без ограничений все типы современных воздушных судов. Кроме того, будет минимизировано время освобождения полос, что увеличит частоту взлетов и посадок, а также позволит сократить уровень влияния погодных условий на осуществление полетов благодаря увеличению коэффициента сцепления покрытия взлетной полосы с шасси самолета», — сообщается на официальном сайте «Рощино».

Фото из блога alexx72

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Таня#Общество
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