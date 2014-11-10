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Тюменцы могут сделать новогодние подарки одиноким пожилым людям

10 ноября 2014, 13:39
В Тюмени стартует ежегодный социальный проект областного геронтологического центра и Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» — благотворительная акция в поддержку одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями «Новый год для всех!».

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, цель мероприятия — привлечение внимания и оказание поддержки одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, людям с ограниченными физическими возможностями, находящимся на обслуживании в областном геронтологическом центре.

Принять участие в акции «Новый год для всех!» могут все жители Тюмени, а также организации и предприятия.

Возможные варианты участия:

— передача новогодних подарков;

— перевод пожертвований на благотворительный счет фонда «Старшее поколение»:

Реквизиты: р.сч. 40703810701990000650 в «Запсибкомбанк» ОАО к.сч. 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 7204195128

Назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»

— добровольные пожертвования через специальные урны, установленные в торговых центрах города;

— волонтерская помощь.

Акция продлится до 15 января. Все собранные средства будут направлены на приобретение новогодних подарков одиноким пожилым гражданам и инвалидам, находящимся на обслуживании в областном геронтологическом центре.

Контактные данные фонда: 625025, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123/1, e-mail: [email protected] Подробную информацию об акции можно узнать по тел. (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью) или на сайте областного геронтологического центра.

Фото: mega-mir.com

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