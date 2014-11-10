Тюменцы могут сделать новогодние подарки одиноким пожилым людям

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, цель мероприятия — привлечение внимания и оказание поддержки одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, людям с ограниченными физическими возможностями, находящимся на обслуживании в областном геронтологическом центре.
Принять участие в акции «Новый год для всех!» могут все жители Тюмени, а также организации и предприятия.
Возможные варианты участия:
— передача новогодних подарков;
— перевод пожертвований на благотворительный счет фонда «Старшее поколение»:
Реквизиты: р.сч. 40703810701990000650 в «Запсибкомбанк» ОАО к.сч. 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 7204195128
Назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»
— добровольные пожертвования через специальные урны, установленные в торговых центрах города;
— волонтерская помощь.
Акция продлится до 15 января. Все собранные средства будут направлены на приобретение новогодних подарков одиноким пожилым гражданам и инвалидам, находящимся на обслуживании в областном геронтологическом центре.
Контактные данные фонда: 625025, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123/1, e-mail: [email protected] Подробную информацию об акции можно узнать по тел. (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью) или на сайте областного геронтологического центра.
Фото: mega-mir.com