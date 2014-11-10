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Тюменские школьники проектируют новые достопримечательности города

10 ноября 2014, 16:31
В Тюменской области подведут итоги региональной акции «Тюменский континент — 2014», посвященной 70-летнему юбилею региона. Участниками акции стали школьники, студенты и педагоги образовательных организаций области.
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Тюмень

В рамках мероприятия конкурсанты создавали макеты уже существующих архитектурных сооружений, а также проектировали новые достопримечательности городов и сел.

Как отмечает оргкомитет конкурса, творческие состязания были направлены на расширение знаний учащихся об истории родного края, поддержку творчески одаренных детей и молодежи, развитие проектной технологии и моделирования в патриотическом воспитании.

Свои таланты и способности ребята могли проявить в двух номинациях. В категории «Это стоит увидеть своими глазами» принимали участие создатели макетов реально существующих архитектурных достопримечательностей, которые передают их основные пропорции и архитектурные особенности. Здесь школьники и студенты представили сконструированные из различных материалов макеты храмов, церквей, памятников, музеев, театров, площадей, скверов, парков.

В номинации «Это будет воздвигнуто завтра» конкурсанты придумали модели архитектурных достопримечательностей, которыми начинающие архитекторы хотели бы украсить свои города и села в будущем. В этой номинации участники проявили не только фантазию, но и изобретательность. Ребята сконструировали фонтаны, придумывали новые зоны отдыха, смастерили аквапарк и даже представили жюри шоколадный планетарий.

Жюри творческого конкурса предстоит оценить не только художественное оформление работ, но и соответствие геометрических форм модели, качество выполнения, целостность композиции и соблюдение масштаба. По итогам конкурса в торжественной обстановке победителям вручат дипломы и памятные подарки, сообщается в департаменте образования и науки Тюменской области.

Фото: http://vigo.zanya.ru

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