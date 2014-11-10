Тюменские школьники проектируют новые достопримечательности города

В рамках мероприятия конкурсанты создавали макеты уже существующих архитектурных сооружений, а также проектировали новые достопримечательности городов и сел.
Как отмечает оргкомитет конкурса, творческие состязания были направлены на расширение знаний учащихся об истории родного края, поддержку творчески одаренных детей и молодежи, развитие проектной технологии и моделирования в патриотическом воспитании.
Свои таланты и способности ребята могли проявить в двух номинациях. В категории «Это стоит увидеть своими глазами» принимали участие создатели макетов реально существующих архитектурных достопримечательностей, которые передают их основные пропорции и архитектурные особенности. Здесь школьники и студенты представили сконструированные из различных материалов макеты храмов, церквей, памятников, музеев, театров, площадей, скверов, парков.
В номинации «Это будет воздвигнуто завтра» конкурсанты придумали модели архитектурных достопримечательностей, которыми начинающие архитекторы хотели бы украсить свои города и села в будущем. В этой номинации участники проявили не только фантазию, но и изобретательность. Ребята сконструировали фонтаны, придумывали новые зоны отдыха, смастерили аквапарк и даже представили жюри шоколадный планетарий.
Жюри творческого конкурса предстоит оценить не только художественное оформление работ, но и соответствие геометрических форм модели, качество выполнения, целостность композиции и соблюдение масштаба. По итогам конкурса в торжественной обстановке победителям вручат дипломы и памятные подарки, сообщается в департаменте образования и науки Тюменской области.
Фото: http://vigo.zanya.ru