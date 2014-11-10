Тюменские школьники проектируют новые достопримечательности города

В номинации «Это будет воздвигнуто завтра» конкурсанты придумали модели архитектурных достопримечательностей, которыми начинающие архитекторы хотели бы украсить свои города и села в будущем. В этой номинации участники проявили не только фантазию, но и изобретательность. Ребята сконструировали фонтаны, придумывали новые зоны отдыха, смастерили аквапарк и даже представили жюри шоколадный планетарий.