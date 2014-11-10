Тюменские предприниматели отправятся на стажировку за рубеж

Организатором конкурса бизнес-проектов выступил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Презентовали свои бизнес-идеи предприниматели, уже имеющие свой бизнес, и желающие внедрить передовые технологии, выйти на новый уровень сервиса в Тюмени. Оксана Хребтова, владеющая небольшим придорожным кафе, на стажировке желает изучить передовой опыт зарубежных партнеров и расширить своё предприятие в соответствии с европейскими требованиями, обеспечив максимальный комфорт требовательных посетителей.
Генеральный директор ООО «Тюменские системы водоочистки» Сергей Кертман патентует новую разработку в сфере рыбоводных станций, уникальную для России. По словам кандидата химических наук, поездка в Германию позволит приобрести опыт работы в узкоспециализированной сфере у иностранных коллег.
«Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы обучения действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и проведения стажировок за пределами России. Почему именно Германия? «Эта страна развита по всем отраслям представленных нам проектов. Финансирование будет осуществляться частично за счет федерального бюджета и самих предпринимателей», — рассказала заместитель начальника управления государственной поддержки Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Елена Аверина. Она выразила надежду, что тюменские предприниматели привезут в родную область всё лучшее, что реализуется на территории Германии.
Имена победителей объявлены конкурсной комиссией, в состав которой входили президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин, заместитель генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов, директор ООО «ФЭМИЛИ С» Маргарита Кантарович, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.
«Не каждое малое предприятие способно самостоятельно отправить сотрудника за рубеж. Такие меры государственной поддержки позволяют перспективным молодым бизнесменам реализовывать амбициозные планы, действовать более грамотно и развивать предпринимательство в Тюменской области», — прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.