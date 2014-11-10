Тюменские предприниматели отправятся на стажировку за рубеж

«Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы обучения действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и проведения стажировок за пределами России. Почему именно Германия? «Эта страна развита по всем отраслям представленных нам проектов. Финансирование будет осуществляться частично за счет федерального бюджета и самих предпринимателей», — рассказала заместитель начальника управления государственной поддержки Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Елена Аверина. Она выразила надежду, что тюменские предприниматели привезут в родную область всё лучшее, что реализуется на территории Германии.