Тюменские бизнесмены выступили против поправок в Налоговый кодекс

Поправки, о которых идет речь были внесены на рассмотрение Госдумы 5 ноября ко второму чтению. По мнению представителей тюменского некоммерческого объединения «Ассоциация малых и микропредприятий в сфере торговли», повышение налогов станет непосильным бременем для предпринимателей и приведет к разорению огромного количества людей.
Авторы петиции поясняют, что под уплату налогового сбора попадает 22 вида предпринимательской деятельности. Так, для предприятий общепита он составит от 600 тысяч до 6 млн. рублей в квартал. С пассажирских, грузоперевозок, автосервисов, автомоек, парикмахерских и салонов красоты предполагается взимать до 300 тысяч рублей.
«Это решение уничтожит предпринимательство в России и приведет к разорению огромного количества людей, безработице и росту социальной напряженности, — уверены авторы петиции. — Фактически это запрет на ведение предпринимательской деятельности».
В настоящее время сбор подписей продолжается. К моменту публикации этой новости против налоговых поправок высказалось 45 человек.