Тюменские бизнесмены выступили против поправок в Налоговый кодекс

Авторы петиции поясняют, что под уплату налогового сбора попадает 22 вида предпринимательской деятельности. Так, для предприятий общепита он составит от 600 тысяч до 6 млн. рублей в квартал. С пассажирских, грузоперевозок, автосервисов, автомоек, парикмахерских и салонов красоты предполагается взимать до 300 тысяч рублей.