nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские бизнесмены выступили против поправок в Налоговый кодекс

10 ноября 2014, 12:35
Тюменские предприниматели начали сбор онлайн подписей под петицией в адрес Государственной думы с требованием отклонить пакет поправок в Налоговый кодекс, который предполагает повышение налоговых сборов для малого бизнеса.

Поправки, о которых идет речь были внесены на рассмотрение Госдумы 5 ноября ко второму чтению. По мнению представителей тюменского некоммерческого объединения «Ассоциация малых и микропредприятий в сфере торговли», повышение налогов станет непосильным бременем для предпринимателей и приведет к разорению огромного количества людей.

Авторы петиции поясняют, что под уплату налогового сбора попадает 22 вида предпринимательской деятельности. Так, для предприятий общепита он составит от 600 тысяч до 6 млн. рублей в квартал. С пассажирских, грузоперевозок, автосервисов, автомоек, парикмахерских и салонов красоты предполагается взимать до 300 тысяч рублей.

«Это решение уничтожит предпринимательство в России и приведет к разорению огромного количества людей, безработице и росту социальной напряженности, — уверены авторы петиции. — Фактически это запрет на ведение предпринимательской деятельности».

В настоящее время сбор подписей продолжается. К моменту публикации этой новости против налоговых поправок высказалось 45 человек.

#Новости#Налоги#Госдума РФ#Законодательство#Малый бизнес#Алексей#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25