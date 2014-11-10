Светлана Ярославова: Суждение «украинцы понаехали» не имеет права на жизнь

— Тюменцы очень мало несут денег, здесь у нас очень большие проблемы. То, что украинцам много достается — это неправда. У нас семьи по три-четыре человека с детьми получают в месяц дотации около 2 тысяч рублей. Сами попробуйте проживите на эти деньги, а украинки в течение недели на 1000 рублей кормят всю семью. Они наварят борщей, поделят курицу на три части. На кухне у нас работает волонтер, который в день кормит 15–20 беженцев. Некоторые с голодным обмороком приходят.