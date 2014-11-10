Светлана Ярославова: Суждение «украинцы понаехали» не имеет права на жизнь

О том, почему не стоит забывать о наших «кровных братьях», какая помощь больше всего необходима и какие слухи рождаются, рассказала руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова.
— Мнения тюменцев по поводу присутствия граждан с Украины разделились. Многие недоброжелательно относятся к чужестранцам, считают, что они забирают «хлеб».
— Я, как социолог, возьму на себя смелость вам возразить. Разделились — это значит 50 на 50. Я такого не вижу, есть отдельные возгласы людей, которые одержимы эгоизмом и себялюбием. Суждение «понаехали украинцы» не имеет право на жизнь. Мы связаны кровью, общей историей славянского народа. У нас единая матрица, единая кровеносная система просто разные ветви. И когда с братским народом случается беда, то такие суждения свидетельствуют о каком-то коллективном эгоизме.
Вы не представляете себе, насколько тюменцы тепло и горячо откликнулись на беду людей. Здесь, в Общественной палате, мы каждый день чувствуем себя, как на линии фронта. Через нас прошло более тысячи человек, в том числе более 300 детей, и здесь каждый день детские голос, адский плач, матери все голодные раздетые и всем нужна психологическая помощь.
— Ходят слухи, что гражданам с Украины предоставляют бесплатное жилье, они получают деньги, на которые могут спокойно жить и не работать. Правда ли это?
— Да, слышала, про 800 квартир, которые, якобы выдает губернатор, из-за чего очередь на квартиры отдаляется на 20–30 лет. Это бред. Ничего подобного нет.
Вторая утка, которая была пущена, что им каждый день выдают по 800 рублей на члена семьи — ну это тоже бред, этого нет. Сами посмотрите, возьмем семью из пяти человек, у нас в основном многодетные, в день это четыре тысячи рублей. Умножьте на 30, получается 120 тысяч. Даже у тюменцев нет такого дохода. Это полная ерунда.
— Какую помощь получают украинцы в Тюмени?
— Единовременная помощь по 5 тысяч рублей на одного члена семьи, чтобы пережить трудный первый месяц. Это и на связь, и на еду. Работает 12 пунктов гуманитарной помощи, где их одевают, один раз в неделю выдают пайки.
Их приехало 4500, эту цифру можно смело умножить на 2,5. Я думаю на юге Тюменской области их около 10 тысяч, просто большая часть не регистрируется в УФМС. Пройдет три месяца, и они всплывут, потому что им придется либо уезжать, либо оформлять документы. Когда их было еще 300 человек, мой прогноз был, что до конца 2015 года к нам приедет около 30 тысяч.
— То есть вы считаете, что поток будет увеличиваться?
— Он не уменьшается, и мы ожидаем еще большего количества. Поначалу приезжали из Краматорска, Луганска, Славянска, а сейчас пойдет Донецк. Это большой пузырь и он лопнул. Также людей, которые находятся в Ростове и других пунктах временного пребывания, начинают расселять по разным городам. Их привозят крупными партиями по 100 с лишним человек, расселяют в селах, в основном это всевозможные санатории, дома отдыха, детские лагеря.
Мы заметили, что те, кто приезжал к нам в мае—июне были менее агрессивны и расстроены, а сейчас уровень социального напряжения у людей зашкаливает, что может привести к агрессии. Мы уже погасили два бабьих бунта, три драки. Им всем нужна психологическая помощь.
— По какой причине они ругаются?
— Они спорят, виновата ли Россия в том, что у них такое положение. Им деваться некуда. Люди оказались не нужны ни России, ни Украине. Они хотели так же, как и Крым, войти в состав России. Это и было высказано на митингах, на референдуме, а Россия осталась в стороне и выбрала политику невмешательства. Но такова наша политика и мы не можем ее обсуждать.
Вот тут, как социолог, я могу сказать, что мнения россиян разделились. Одни считают, что мы правы в том, что не вмешиваемся, потому что это чревато большой войной, а другие говорят, что надо поступить, как в Цхинвале в 2008 году, направить миротворческие войска.
Я не берусь судить, кто прав, а кто виноват. Говорю, как социолог, у беженцев тоже мнения разные. Но все, кто прошел через наш центр крайне неполитизированы. То есть их политическое кредо запрятано глубоко внутри. На любые провокационные вопросы, а я их не могу не задавать, они держат оборону. Но, когда они собираются вместе начинаются обсуждения, разговоры и споры.
— Как вы это оправдываете?
— Они звонят своим и знают ситуацию изнутри. Существует позиция: «кормите нас…», но это единичные мнения. Большинство нормальные люди, которым просто бы приткнуться. Мы видим трагедию и слезы от того, что мужу дают РВП, а жене не дают, и ребенка не оформляют, потому что нет документов.
Тюменцев надо успокоить, что никто их не объест. Последние годы у нас наблюдается позитивная, но слабая демографическая динамика. А украинцы обладают высоким репродуктивным потенциалом и то, что нас немного прибавится только к лучшему. Это позитивная миграция. Не надо от них избавляться и считать чужаками.
— Возникают проблемы с трудоустройством граждан, прибывших с Украины?
— У нас появились работодатели, которые «кидают» наших украинцев. Кто здесь прав, а кто виноват, мы не можем судить. Идут взаимные претензии, но мы встаем на сторону украинцев.
К примеру, работодатель берет на работу человека, без оформления документов, рискуя собственной репутацией и попадая под закон. Первое время смотрят, подходит работник или нет. Но как бы там не выходило, за это время ему все равно нужно заплатить.
Кроме того, работодатели совершают и другую ошибку. Они предлагают зарплату в 20 тысяч рублей в конце месяца. Если тюменец пришел устраиваться на работу, то у него есть запасы, и он проживет. А украинцы голые, им надо на шаг ноги. Как минимум, нужен небольшой аванс, еженедельная оплата, кормить первое время и только тогда он сможет заработать эти 20 тысяч рублей. Основная статья затрат: проезд, телефонные разговоры и еда.
— Приносят тюменцы деньги для беженцев или только вещи?
— Тюменцы очень мало несут денег, здесь у нас очень большие проблемы. То, что украинцам много достается — это неправда. У нас семьи по три-четыре человека с детьми получают в месяц дотации около 2 тысяч рублей. Сами попробуйте проживите на эти деньги, а украинки в течение недели на 1000 рублей кормят всю семью. Они наварят борщей, поделят курицу на три части. На кухне у нас работает волонтер, который в день кормит 15–20 беженцев. Некоторые с голодным обмороком приходят.
И кто говорит, что им все дают — это ерунда. Это говорят люди по природе завистливые и алчные, которые любят сплетничать и ни копейки сюда не принесли, ничего не сделали и, тем не менее, как будто у них что-то забрали. Еще далеко не все прониклись и стали благотворителями.
— Что не хватает?
— У нас проблема с нехваткой мужских вещей, рабочей одежды, спортивных костюмов, кроссовок. Им всем надо работать, не надо приносить туфли на шпильках и платья с люрексом. При их образе жизни, им не до каблуков. Нужна практичная одежда.
Кроме того, есть потребность в предметах быта, нужны кастрюли, ложки, вилки, бытовая химия и предметы личной гигиены. Никто не принес нижнего белья, носки, женские прокладки — это вещи, которые очень нужны, но никто об этом не подумал.
И все же на первом месте у нас денежная помощь. Все поступления оформляются легально, под прицелом всех силовых структур и видеокамер. Тут мышь не пробежит, чтобы рубль ушел на сторону.
Понемногу денег мы выдаем на телефонную связь. У одной девушки мама пропала, уже месяц не отвечает. Она плачет, дозвониться не может, а позвонить другим — денег нет.
Другая женщина ходит пешком по городу с тремя детьми. Мы спрашиваем, почему на автобусе не ездишь? А она отвечает, что денег нет.
Помощь для граждан с Украины можно направлять и адресно. Многие люди лично отдают деньги семьям. Можно прийти и выбрать человека, которому готов помочь.