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«Рубин» одолел соперника из Казахстана по буллитам

10 ноября 2014, 10:56
Тюменский «Рубин» одержал победу в гостях вчера, 9 ноября, на площадке в казахстанском Усть-Каменогорске. Команда одолела местный «Казцинк-Торпедо» со счетом 2:1. Судьбу встречи решила серия буллитов.

В заявке «Рубина» не оказалось ни одного иностранного легионера, а потому обе шайбы в этом матче были добыты ветераном Денисом Ячменевым, а также молодым форвардом дружины Александром Тимиревым.

Тем не менее счет в матче открыла «Устинка». На 16-ой минуте умело сыграл на «пятачке» Евгений Рымарев, обыграв Дениса Францкевича. Соперники в первом тайме вообще не давали друг другу расслабиться: «Рубин» произвел десять бросков в створ ворот, «Казцинк-Торпедо» — девять.

Вскоре после первой шайбы сибиряки остались в меньшинстве, однако, выстояли и во втором периоде оформили ответную шайбу в ворота хозяев. У ворот «Устинки» удачно поборолся Сергей Тополь, который и переправил пас Ячменеву.

Заключительный отрезок изобиловал острыми моментами у ворот обеих команд, однако, судьбу матча не удалось решить даже в овертайме. Серия буллитов помогла отличиться Денису Францкевичу — он выиграл две дуэли с соперниками, а вот вратарю «Устинки» повезло меньше.

Итогом матча стали еще два очка в актив «Рубина» в этом сезоне ВХЛ. В настоящее время команда держится посередине турнирной таблицы, на 13-ом месте.

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