Мужской хор Новоспасского монастыря выступит в Тюмени

Мужской хор Новоспасского монастыря — один из лучших церковных хоровых коллективов в нашей стране. История хора берет начало в 1988 году, когда группа московских певцов и хормейстеров объединилась благодаря православной вере и любви к церковному певческому искусству. В июле 1991 года творческая певческая группа становится хором возвращенного Церкви Новоспасского монастыря.
Все участники хора — профессиональные певцы и музыканты с высшим музыкальным образованием.
Хор Новоспасского монастыря можно услышать на богослужении в Новоспасском монастыре, а также в соборах Московского Кремля на торжественных богослужениях, совершаемыми Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и архиереями Русской Православной Церкви.
Хор ведет активную концертную и гастрольную деятельность. В репертуаре хора — песнопения Всенощного бдения и Литургии, распевы партесного стиля, духовные сочинения русских композиторов 18–20 вв.
Сегодня мужской хор Новоспасского монастыря является одним из наиболее интересных мужских хоров Москвы, признанным творческим коллективом, участников которого объединяют не только профессиональные интересы, но и глубокое духовное родство людей, посвятивших себя исполнению русской православной музыки. Певцы хора награждены орденами и медалями русской православной церкви, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 600 — 1 200 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.