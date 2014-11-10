Мужской хор Новоспасского монастыря выступит в Тюмени

Мужской хор Новоспасского монастыря — один из лучших церковных хоровых коллективов в нашей стране. История хора берет начало в 1988 году, когда группа московских певцов и хормейстеров объединилась благодаря православной вере и любви к церковному певческому искусству. В июле 1991 года творческая певческая группа становится хором возвращенного Церкви Новоспасского монастыря.