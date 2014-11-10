Инспекторы ГИБДД помогли маленьким свердловчанам вернуться домой

Автобус с детьми, возвращающимися с соревнований из Ишима в Свердловскую область, сломался вчера, 9 ноября, на федеральной автодороге Тюмень — Омск в районе Заводоуковска. Водителю пришлось высадить детей на автозаправочной станции, чтобы самостоятельно починить автобус.

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