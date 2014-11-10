Инспекторы ГИБДД помогли маленьким свердловчанам вернуться домой

Автобус с детьми, возвращающимися с соревнований из Ишима в Свердловскую область, сломался вчера, 9 ноября, на федеральной автодороге Тюмень — Омск в районе Заводоуковска. Водителю пришлось высадить детей на автозаправочной станции, чтобы самостоятельно починить автобус.
Пока шел ремонт транспорта, на улице стемнело. Сопровождающий детей обратился за помощью в Госавтоинспекцию. Тюменские инспекторы сопроводили автобус до границы со Свердловской областью, обеспечив безопасность детей.
Отметим, что безопасность дорог Тюменской области обеспечивают более полутора тысяч сотрудников Госавтоинспекции Тюменской области. В составе подразделений дорожно-патрульной службы: полк ДПС, специализированный батальон, тобольский батальон ДПС, рота ДПС и пять взводов, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.