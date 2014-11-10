Городская администрация запускает проект «ТвоЯ Тюмень»

В самой форме сообщения заложены направления: так, в поле «Будет здорово, если в Тюмени…» необходимо описать суть предложения. Текст должен быть кратким и предельно ёмким, он не может превышать 120 символов; в поле «Так люди смогут…» изложите предполагаемый результат. Это повысит вероятность положительной оценки предложения другими пользователями. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов; в поле «Город сможет» необходимо рассказать, какую практическую пользу Тюмени принесет реализация данного предложения. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов.