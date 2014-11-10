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Городская администрация запускает проект «ТвоЯ Тюмень»

10 ноября 2014, 17:53
Глава администрации города Тюмени Александр Моор представил на заседании коллегии новый краудсорсинг-проект — «ТвоЯ Тюмень». Он размещен на портале «Тюмень — наш дом».
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Тюмень

Сегодня этот ресурс динамично развивается: за полтора года работы на портале зарегистрировано более 10 тысяч пользователей, которые активно принимают участие в голосовании, опросах и направляют свои сообщения по предложенным категориям, тем самым меняя ситуацию в городе к лучшему, особенно в плане благоустройства.

Новый проект «ТвоЯ Тюмень» позволит жителям города предлагать свои идеи, обсуждать и затем голосовать за понравившиеся предложения. Список тем для обсуждений будет предлагаться каждый месяц.

Первая тема, по которой тюменцам предлагается выступить авторами проектов, — «Готовимся к юбилею: 70 лет Великой Победе». К участию приглашаются все заинтересованные жители города. «Ваши предложения смогут привнести в программу празднования свежие решения», — говорится в обращении главы администрации.

Новый проект «ТвоЯ Тюмень» позволит жителям города предлагать свои идеи, обсуждать и затем голосовать за понравившиеся предложения

Алгоритм следующий: зарегистрированный на портале «Тюмень — наш дом» пользователь выносит на обсуждение предложение по заданной теме. Другие активные пользователи в течение 30 дней могут обсуждать и комментировать представленный проект. Все сообщения проходят модерацию. Через 30 дней сбор предложений прекращается и начинается голосование, которое длится 20 дней.

«Важно, что весь этот период голосование не будет отражаться в режиме онлайн, а итоги появятся только через 20 дней. Это позволит избежать психологического давления на участников проекта и влияния на итоги голосования, — пояснил глава администрации. — Голосование выявит пять победителей, с которыми я лично встречусь и мы все вместе обсудим дальнейшие действия по реализации проектов. Призываю жителей активно принимать участие в проекте».

Первая тема, по которой тюменцам предлагается выступить авторами проектов, — «Готовимся к юбилею: 70 лет Великой Победе»

Надо отметить, что автору идеи необходимо заполнить поля в окне регистрации «Предложение»: указать свое предложение, аргументировать, чем оно будет полезно, описать предполагаемый результат. Кроме того, у него есть возможность прикрепить дополнительную информацию, которая поможет при рассмотрении предложения.

В самой форме сообщения заложены направления: так, в поле «Будет здорово, если в Тюмени…» необходимо описать суть предложения. Текст должен быть кратким и предельно ёмким, он не может превышать 120 символов; в поле «Так люди смогут…» изложите предполагаемый результат. Это повысит вероятность положительной оценки предложения другими пользователями. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов; в поле «Город сможет» необходимо рассказать, какую практическую пользу Тюмени принесет реализация данного предложения. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов.

«ТвоЯ Тюмень» — это проект, с помощью которого жители могут обеспечить обратную связь, это востребованный формат диалога городской администрации и жителей Тюмени. Неравнодушные и инициативные тюменцы могут выступить в новом для себя качестве — народных экспертов. Проект позволит нам обсуждать различные темы, касающиеся жизни города», — подчеркнул Александр Моор.

Фото: http://www.liveinternet.ru

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