Городская администрация запускает проект «ТвоЯ Тюмень»

Сегодня этот ресурс динамично развивается: за полтора года работы на портале зарегистрировано более 10 тысяч пользователей, которые активно принимают участие в голосовании, опросах и направляют свои сообщения по предложенным категориям, тем самым меняя ситуацию в городе к лучшему, особенно в плане благоустройства.
Новый проект «ТвоЯ Тюмень» позволит жителям города предлагать свои идеи, обсуждать и затем голосовать за понравившиеся предложения. Список тем для обсуждений будет предлагаться каждый месяц.
Первая тема, по которой тюменцам предлагается выступить авторами проектов, — «Готовимся к юбилею: 70 лет Великой Победе». К участию приглашаются все заинтересованные жители города. «Ваши предложения смогут привнести в программу празднования свежие решения», — говорится в обращении главы администрации.
Новый проект «ТвоЯ Тюмень» позволит жителям города предлагать свои идеи, обсуждать и затем голосовать за понравившиеся предложения
Алгоритм следующий: зарегистрированный на портале «Тюмень — наш дом» пользователь выносит на обсуждение предложение по заданной теме. Другие активные пользователи в течение 30 дней могут обсуждать и комментировать представленный проект. Все сообщения проходят модерацию. Через 30 дней сбор предложений прекращается и начинается голосование, которое длится 20 дней.
«Важно, что весь этот период голосование не будет отражаться в режиме онлайн, а итоги появятся только через 20 дней. Это позволит избежать психологического давления на участников проекта и влияния на итоги голосования, — пояснил глава администрации. — Голосование выявит пять победителей, с которыми я лично встречусь и мы все вместе обсудим дальнейшие действия по реализации проектов. Призываю жителей активно принимать участие в проекте».
Первая тема, по которой тюменцам предлагается выступить авторами проектов, — «Готовимся к юбилею: 70 лет Великой Победе»
Надо отметить, что автору идеи необходимо заполнить поля в окне регистрации «Предложение»: указать свое предложение, аргументировать, чем оно будет полезно, описать предполагаемый результат. Кроме того, у него есть возможность прикрепить дополнительную информацию, которая поможет при рассмотрении предложения.
В самой форме сообщения заложены направления: так, в поле «Будет здорово, если в Тюмени…» необходимо описать суть предложения. Текст должен быть кратким и предельно ёмким, он не может превышать 120 символов; в поле «Так люди смогут…» изложите предполагаемый результат. Это повысит вероятность положительной оценки предложения другими пользователями. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов; в поле «Город сможет» необходимо рассказать, какую практическую пользу Тюмени принесет реализация данного предложения. Количество символов в данном поле не может превышать 400 символов.
«ТвоЯ Тюмень» — это проект, с помощью которого жители могут обеспечить обратную связь, это востребованный формат диалога городской администрации и жителей Тюмени. Неравнодушные и инициативные тюменцы могут выступить в новом для себя качестве — народных экспертов. Проект позволит нам обсуждать различные темы, касающиеся жизни города», — подчеркнул Александр Моор.
Фото: http://www.liveinternet.ru