Дело мошенника из сургутской думы вели тюменские ФСБшники

«Полагая, что депутаты все равно примут решение о включении акций в прогнозный план приватизации, Васильев в феврале 2014 году запросил у москвича вознаграждение в размере 120 тысяч евро. За эту сумму он обещал обеспечить положительное решение думы Сургута по вопросу включения пакета акций ОАО „Агентство воздушных сообщений“ в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 года с последующим выведением объекта на аукцион и отчуждением его в собственность жителя столицы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.