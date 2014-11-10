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Дело мошенника из сургутской думы вели тюменские ФСБшники

10 ноября 2014, 10:25
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата думы г. Сургута 45-летнего Руслана Васильева, который планировал похитить 120 тысяч евро. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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Тюмень

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата думы г. Сургута 45-летнего Руслана Васильева, который планировал похитить 120 тысяч евро. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В 2013 года руководителю аппарата думы Васильеву в процессе служебной деятельности стало известно о намерении жителя Москвы приобрести в Сургуте ОАО «Агентство воздушных сообщений», акции которого принадлежали администрации города.

«Полагая, что депутаты все равно примут решение о включении акций в прогнозный план приватизации, Васильев в феврале 2014 году запросил у москвича вознаграждение в размере 120 тысяч евро. За эту сумму он обещал обеспечить положительное решение думы Сургута по вопросу включения пакета акций ОАО „Агентство воздушных сообщений“ в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 года с последующим выведением объекта на аукцион и отчуждением его в собственность жителя столицы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Заседание думы было назначено на 25 февраля 2014 года. Чиновник попросил передать «причитавшиеся» ему деньги до 24 февраля через знакомого в столице.

Об этом стало известно подразделению Регионального управления ФСБ России по Тюменской области в Сургуте.

24 февраля под контролем оперативников денежные средства в иностранной валюте и рублях в размере 107,8 тысяч евро, 10 тысяч долларов США и 150 тысяч рублей были переданы доверенному лицу Васильева в Москве.

25 февраля состоялось заседание Думы Сургута, на котором без какого-либо воздействия со стороны Васильева, было принято решение о включении пакета акций ОАО «Агентство воздушных сообщений» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 года. А 26 февраля Васильев прилетел в Москву, где и был задержан с деньгами сотрудниками ФСБ.

С 28 февраля трудовые отношения с чиновником были прекращены. В отношении Васильева избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей.

Расследование проводило Региональное управление ФСБ России по Тюменской области. Надзор осуществляла прокуратура Тюменской области.

7 ноября 2014 года материалы уголовного дела направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

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