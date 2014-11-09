В Тюмени пройдет школа для больных диабетом

«Организованы большие семинары на группу более 50 человек, в основном для людей со 2 типом сахарного диабета. В форме мастер-классов мы будем заниматься психологией и мотивацией больных. Пациенты получат полезную информацию и практические навыки, — поделилась доцент курса эндокринологии кафедры и терапии ФПК и ППС ТюмГМА Светлана Сметанина. — Какие бы мы не изобретали средства, способы введения препаратов, какие бы технологии не применяли — все это будет впустую, если пациент применяет их директивно. То есть он должен брать ответственность за все, что с ним происходит, как он питается каждый день, что он употребляет и какую физическую активность ведет».