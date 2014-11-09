В Тюмени пройдет школа для больных диабетом

«Организованы большие семинары на группу более 50 человек, в основном для людей со 2 типом сахарного диабета. В форме мастер-классов мы будем заниматься психологией и мотивацией больных. Пациенты получат полезную информацию и практические навыки, — поделилась доцент курса эндокринологии кафедры и терапии ФПК и ППС ТюмГМА Светлана Сметанина. — Какие бы мы не изобретали средства, способы введения препаратов, какие бы технологии не применяли — все это будет впустую, если пациент применяет их директивно. То есть он должен брать ответственность за все, что с ним происходит, как он питается каждый день, что он употребляет и какую физическую активность ведет».
Школа будет работать с 10 по 14 ноября 2014 года, ежедневно с 10 до 13 часов, в клубе Областной клинической больницы № 1 по адресу: ул. Котовского, 55. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, сменную обувь. Школа проводится бесплатно.
Отметим, в 2007 году ООН признала диабет тяжелым хроническим заболеванием, представляющим серьезную угрозу для всего мирового сообщества. В России официально зарегистрировано более 3 млн. больных диабетом, однако реальное число в настоящий момент — не менее 9 млн. На одного выявленного больного приходится 3–4 невыявленных.
Как поясняют врачи, в течение нескольких лет больной сахарным диабетом 2 типа может не осознавать, что болен. За это время в его организме успевают развиться тяжелые осложнения, которые способны спровоцировать преждевременную смерть, например, от инфаркта миокарда, инсульта или почечной недостаточности. Для Тюменской области борьба с сахарным диабетом занимает важное место в области здравоохранения.
Ежегодно более 1000 человек проходят обучение в «Школе здоровья», посвященной борьбе с сахарным диабетом. Как отмечают врачи-эндокринологи, такие занятия помогают населению вовремя увидеть главные признаки заболевания, определить методы профилактики сахарного диабета, а больным — значительно улучшить качество жизни.
Фото: pro-news.org.ua