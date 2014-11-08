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7 ноября тюменцы провели митинг в честь Октябрьской революции

8 ноября 2014, 11:01
Тюменцы по традиции собирались 7 ноября у тюменского технопарка в честь празднования Великой Октябрьской Революции 1917 года.
Сюжет
Тюмень

Торжественная колонна с красными флагами прошла по улице Республики. Впереди шла машина с транспарантом «Да здравствует революция!» В колонне было много ветеранов, тех, чьим трудом поднята Тюмень. Впереди колонны молодежь скандировала кричалки: «Наша Родина — СССР!», «Вся власть Советам!», «Буржуев — на нары, рабочих — на Канары» и многие другие. Гордо и весело краснознаменная колонна подошла на Центральную площадь к памятнику В. И. Ленину с песней «Трудовая Россия идет!»

Митинг открывался гимном Советского Союза со сталинским вариантом текста. Первым выступил секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А. К. Черепанов. Он от имени ЦК РКРП-КПСС поздравил всех с праздником и рассказал о том, что в мире ширится движение людей труда, а все угнетенные поднимают голову. Он призывал активнее, смелее помогать борющимся Новороссии: «Наша сила — в единстве! Пути к социализму через выборы нет. Изменить существующий строй можно только через революцию!»

Секретарь обкома РКРП-КПСС С. М. Целых поздравил собравшихся с очередной годовщиной Великого Октября, прочитал свои стихи. Стихи собственного сочинения, посвященные нынешней капиталистической действительности и необходимости бороться с ней, прочитал молодой тюменский поэт С. Новоселов.

На трибуну поднималось много молодежи. От имени комсомола г. Тобольска собравшихся поздравил Д. Мамедов, а молодой рабочий В. Свинников призвал как можно плотнее сомкнуть ряды в борьбе с буржуазным режимом.

В завершение митинга была принята резолюция, в которой содержится много злободневных тем: вернуть Дню Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября статус государственного праздника, отменить «Закон Ротенберга», освободить политических заключенных, принять меры по привлечению к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступления по фальсификации выборов депутата Тюменской областной Думы в Калининском избирательном округе № 19, добиться возвращения в областной бюджет налоговых поступлений от всех производств, работающих на территории области, включая налог на добычу полезных ископаемых и множество других. Резолюция будет направлена во все органы власти.

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