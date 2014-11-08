7 ноября тюменцы провели митинг в честь Октябрьской революции

Митинг открывался гимном Советского Союза со сталинским вариантом текста. Первым выступил секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А. К. Черепанов. Он от имени ЦК РКРП-КПСС поздравил всех с праздником и рассказал о том, что в мире ширится движение людей труда, а все угнетенные поднимают голову. Он призывал активнее, смелее помогать борющимся Новороссии: «Наша сила — в единстве! Пути к социализму через выборы нет. Изменить существующий строй можно только через революцию!»