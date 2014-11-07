В Тюмени ищут музыканта Андрея Микерина

Андрей Микерин пропал в районе улицы Самарцева. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru подруга музыканта Ирина, 30 октября около 10.30 он пошел в магазин и не вернулся домой. В 12.40 Андрей позвонил девушке, однако она не услышала звонка и не ответила. Через некоторое время Ирина перезвонила другу, но он не взял трубку ни в этот день, ни позже. Сейчас мобильный телефон Андрея выключен или находится вне зоны действия сети.