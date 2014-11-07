В Тюмени ищут музыканта Андрея Микерина

Андрей Микерин пропал в районе улицы Самарцева. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru подруга музыканта Ирина, 30 октября около 10.30 он пошел в магазин и не вернулся домой. В 12.40 Андрей позвонил девушке, однако она не услышала звонка и не ответила. Через некоторое время Ирина перезвонила другу, но он не взял трубку ни в этот день, ни позже. Сейчас мобильный телефон Андрея выключен или находится вне зоны действия сети.
По словам Ирины, раньше Андрей если и уезжал надолго, то всегда ставил в известность кого-либо из многочисленных друзей. Сейчас же никто из окружения музыканта не знает, где он находится. Близкие Андрея волнуются и даже подали заявление в отдел полиции № 7.
Приметы Андрея Микерина: рост около 175, волосы до плеч, небольшая бородка. В день исчезновения на мужчине были серые джинсы, вязаная полосатая жилетка, зимние ботинки, светло-коричневая дубленка, белая шапка-растаманка с красно-желто-зеленой окантовкой и таких же цветов макушкой, длинный пестрый шарф.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Андрея Микерина, просьба сообщить ее Ирине по телефону 89044941639.