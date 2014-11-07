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Убил мать, чтобы не мешала спать разговорами

7 ноября 2014, 16:25
В Тюмени 25-летний мужчина убил родную мать из-за того, что та громко разговаривала и мешала ему уснуть.
Сюжет
Тюмень

В ночь на пятницу, 7 ноября, в квартире дома по улице Судоремонтной было обнаружено тело 45-летней тюменки с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной груди. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен безработный сын убитой, проживающий с ней в одной квартире.

«Он рассказал следователю, что в ночь на 7 ноября вместе с матерью и ее подругой распивал спиртные напитки. После ухода гостьи родственники легли спать. Однако потерпевшая, по словам подозреваемого, продолжала громко разговаривать и этим мешала мужчине уснуть. Разозлившись на мать, он взял нож и нанес ей один удар в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В результате полученного ранения женщина скончалась на месте.

В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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