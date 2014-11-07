Убил мать, чтобы не мешала спать разговорами

В ночь на пятницу, 7 ноября, в квартире дома по улице Судоремонтной было обнаружено тело 45-летней тюменки с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной груди. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен безработный сын убитой, проживающий с ней в одной квартире.
«Он рассказал следователю, что в ночь на 7 ноября вместе с матерью и ее подругой распивал спиртные напитки. После ухода гостьи родственники легли спать. Однако потерпевшая, по словам подозреваемого, продолжала громко разговаривать и этим мешала мужчине уснуть. Разозлившись на мать, он взял нож и нанес ей один удар в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В результате полученного ранения женщина скончалась на месте.
В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.