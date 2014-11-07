Убил мать, чтобы не мешала спать разговорами

«Он рассказал следователю, что в ночь на 7 ноября вместе с матерью и ее подругой распивал спиртные напитки. После ухода гостьи родственники легли спать. Однако потерпевшая, по словам подозреваемого, продолжала громко разговаривать и этим мешала мужчине уснуть. Разозлившись на мать, он взял нож и нанес ей один удар в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.