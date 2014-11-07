Топ-менеджеры, продажники и юристы — самые заядлые лгуны

Оказалось, что каждому второму опрошенному сотруднику хотя бы однажды приходилось лгать по тому или иному поводу. При этом 5% делают это постоянно, а каждый третий (30%) более или менее регулярно.
Самые заядлые лгуны — представители сферы «продаж»: 67% работников этой сферы ответили, что им приходится лгать на работе. На втором месте — все топ-менеджеры: 65% руководителям приходится на работе говорить неправду. На третьем месте — юристы: 63% опрошенных работников этой профессии признались, что они лгут на работе.
Самые заядлые лгуны — представители сферы «продаж»: 67% работников этой сферы ответили, что им приходится лгать на работе
Интересно, что меньше всех на работе говорят неправду, в целом, все молодые специалисты (31%), врачи и фармацевты (42%), бухгалтеры и финансисты (45%). Большинство сотрудников уральских компаний утверждают, что их ложь так и не была раскрыта (70%). Самые искусные исказители правды — работники сферы страхования: в 83% случаев их ложь остается нераскрытой. Чуть менее виртуозно, но все равно успешно обращаются с правдой представители туристической и гостинично-ресторанной сфер: их ложь остается тайной в 78% случаев.
Меньше всех на работе говорят неправду все молодые специалисты (31%), врачи и фармацевты (42%), бухгалтеры и финансисты (45%)
А вот самые неудачливые фантазеры — представители сфер масс-медиа, консультанты и топ-менеджеры: их ложь раскрывают, в среднем, в 30% случаев. Как бы то ни было, 64% опрошенных совсем не жалеют о содеянном.
Редакция интернет-издания NashGorod.ru решила выяснить у тюменцев, какая самая невероятная ложь была у них на работе? Приведем несколько наиболее интересных примеров:
• «Мой муж взял больничный лист на две недели, а на работу вернулся загорелый и счастливый. Конечно, все поняли, что он ездил на отдых, но больничный был настоящим, и руководство не имело права наказывать мужа»
• «Я находилась в ресторане с подругой, а начальнику написала sms, что провожу встречу с клиентом. Однако мне было безумно стыдно, когда руководитель ответил, что он сейчас как раз на встрече с тем клиентом, и меня там нет»
• «Я плохо себя чувствовал после бурной вечеринки. Три дня отлеживался дома, а потом купил в аптеке гипс, наложил на руку, пришел на работу и сказал, что у меня перелом»
• «Проспала на работу, позвонила начальнице и сказала, что у меня была срочная встреча с важным клиентом и я уже бегу. Я открыла окно, надела туфли и усиленно топала каблуками во время разговора, чтобы казалось, что я иду по улице»
• «Это, конечно, плохо, но мне не давали на работе отпуск, поэтому я был вынужден солгать, что у меня умирает родственник, и мне нужно срочно ехать к нему в другой город. Но я не удержался от соблазна и выложил спустя некоторое время фотографии из Египта в социальной сети»
Как видно, тюменцы весьма изобретательны в своей лжи на работе. Однако не для всех обман закончился положительно.
Фото: http://obozrevatel.com