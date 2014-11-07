Топ-менеджеры, продажники и юристы — самые заядлые лгуны

• «Это, конечно, плохо, но мне не давали на работе отпуск, поэтому я был вынужден солгать, что у меня умирает родственник, и мне нужно срочно ехать к нему в другой город. Но я не удержался от соблазна и выложил спустя некоторое время фотографии из Египта в социальной сети»